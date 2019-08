Gasilci uspešno rešili dveletno deklico iz avtomobila

Včeraj okrog 17. ure so bili blejski gasilci obveščeni, da sta na parkirišču pred hokejsko dvorano na Bledu v avtomobilu zaprta dveletna deklica in pes. Na kraj dogodka je odhitel tudi snemalec naše televizije Jože Hausman , kjer je od vodje intervencije PGD Bled Nejca Krčelja izvedel, da starša nista namerno pustila otroka v vozilu. Zgodila se jim je neljuba nesreča, je potrdil Krčelj:"Prišlo je do tehnične okvare na centralnem zaklepanju vozila."

Starša sta deklico posadila na zadnji sedež, k njej je vstopil tudi pes. Za njima sta zaprla vrata, pri tem pa na zadnjem sedežu pozabila avtomobilske ključe. Ko sta hotela v prtljažni prostor dati še dekličin voziček, sta ugotovila, da se je vozilo zaklenilo, zato sta poklicala pomoč, je dogajanje opisal Hausman. Krčelj pa je potrdil, da se je zgodba srečno končala: "S tehničnim posegom smo odprli vrata, našli ključe in uspešno zaključili intervencijo."

Hausman je še povedal, da so gasilci deklico in psa hitro rešili – v manj kot eni uri. Ker sta starša ves čas bodrila deklico, je reševanje prenašala dokaj dobro. Sem ter tja je potočila solzo, bolj vznemirjen je bil pes, je zatrdil Hausman. Ko so jo gasilci potegnili iz avta, je bila vsa družina seveda neizmerno vesela in se večkrat zahvalila blejskim gasilcem. Deklica in pes sta jo odnesla brez posledic, le žejna sta bila oba, zato so jima takoj priskrbeli vodo, je strnil Hausman.

Dogodek se je pripetil zaradi nesrečnega spleta okoliščin, a letos smo že poročali o več primerih, ko so starši na svoje otroke pozabili in jih pustili v razgretih avtomobilih. Nekateri so se žal končali tragično. Zato morda ob tej priložnosti spomnimo na besede Nacionalnega inštituta za javno zdravje: "Vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija. Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje tri- do petkrat hitreje kot telo odraslih, njihovo znojenje še ne deluje tako kot pri odraslih, ne morejo si sami pomagati, se odpeti in zapustiti avtomobila."