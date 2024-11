20.000 javnih najemnih stanovanj v 10 letih? 'Cilj je izvedljiv'

Direktor republiškega stanovanjskega sklada Remec ter avtorici Maja Ivanič in Špela Kuhar so danes v Ljubljani predstavili publikacijo Živim v lepi in sodobni soseski, ki na primeru sosesk Zeleni gaj na Brdu, Novo Brdo in Dolgi most 2 v Ljubljani, Pod Pekrsko gorco v Mariboru ter pilotnega projekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani povzema dobre prakse in spoznanja reševanja stanovanjske problematike v Sloveniji.

"Stanovanjska problematika je bila in bo še naprej prisotna v vseh družbah, toda pristopi in načini njenega reševanja se med seboj razlikujejo. Če je bilo stanovanje v nekdanjem socializmu splošna družbena pravica, je v današnjem kapitalizmu državna pomoč pri zagotavljanju dostopnih stanovanj omejena na najranljivejše skupine," je dejal Remec.

Stanovanjski sklad je po njegovih besedah v več kot 30-letnem delovanju prehodil pot od stanovanjske banke, posrednika pri prodaji stanovanj do lastne gradnje stanovanj in končno ponudnika javnih najemnih stanovanj. Po letu 2015 je prenehal prodajati stanovanja in jih začel intenzivno pridobivati z lastno gradnjo, nakupi in sofinanciranjem lokalnih skupnosti. "Z vsemi aktivnostmi smo uspeli zagotoviti 5000 dodatnih javnih najemnih stanovanj, trenutno pa imamo v gradnji in pripravi še več kot 1800 stanovanjskih enot," je povzel prvi mož sklada.