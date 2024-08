20 let DPD Slovenija: razkrivajo, kako se je vse skupaj začelo

Vzporedno s tehnološkim napredkom in rastjo ekipe so veliko naredili tudi na področju trajnostne dostave. Postavljajo namreč visoke standarde, saj so že leta 2012 začeli s projektom CO2 nevtralna dostava, začeli so z dostavo s kolesi in to jih spremlja vse do danes, ko so zavezani, da do leta 2040 skupaj z Geopostom dosežejo Net Zero cilj.

Iz leta v leto je rastlo število depojev po Sloveniji in s tem tudi število kurirjev in zaposlenih. Danes pravijo za imajo v svoji ekipi več kot 300 strokovnjakov za dostavo, na katere so izjemno ponosni. Pravijo, da zaposleni in kurirji ključni del njihovega delovanja. Redna izobraževanja in razvoj pa zagotavlja, da ostajajo v ospredju logistike v Sloveniji.

Ob obletnici svojega delovanja so v DPD Slovenija z nami ponosno delili zgodbo svojega uspeha. Od 100 dostavljenih paketov na dan in 8 kurirjev za celo Slovenijo do podjetja, ki danes velja za enega od ključnih akterjev na področju dostave paketov v Sloveniji.

Pot se je začela leta 2004, ko so v DPD odprli prva dva depoja v Sloveniji, in sicer v Mariboru in Ljubljani. Na trg so vstopili s svežimi idejami in vizijo, da postanejo najbolj kvalitetna dostavna služba v Sloveniji.

"Zahvaliti se želimo vsem, ki so bili in so še vedno del naše 20. let dolge zgodbe. Hvala za zaupanje, zvestobo in predanost," so še povedali v DPD Slovenija.

Skozi 20 let jih spremlja bogata dediščina inovacij, razvoja in zavezanosti kvaliteti. Načrtujejo pa seveda tudi nadaljnjo rast in naložbe v tehnologijo, širitev dostavne mreže in nenehno izboljševanje svojih storitev.

O DPD Slovenija

DPD Slovenija je del Geopost, največje mreže za dostavo paketov v Evropi. Z 57.000 zaposlenimi in Pickup omrežjem z več kot 100.000 lokacijami za prevzem paketov, Geopost dnevno dostavi 8 milijonov paketov – 2,1 milijarde paketov na leto - prek blagovnih znamk DPD, Chronopost, SEUR, BRT in Jadlog. DPD je v 20 letih obstoja na domačem trgu je postal eden ključnih akterjev in strokovnjak na domačem trgu, ki zagotavlja zelo kakovostno storitev dostave paketov. DPD vsakodnevno deluje v imenu tisočih zadovoljnih strank, združuje inovativno tehnologijo in lokalno znanje za zagotovitev prilagodljive in uporabniku prijazne storitve tako za pošiljatelje kot za stranke. DPD s svojo vodilno storitvijo Predict, aplikacijo myDPD in Pickup lokacijami postavlja nov standard povezanosti strank z dostavo njihovih paketov.

