20 let kasneje se silovitega zemeljskega plazu spominjajo, kot bi bilo včeraj

Mineva 20 let od ene najhujših naravnih nesreč pri nas, ko se je nad vasjo Log pod Mangartom nekaj minut po polnoči sprožil zemeljski plaz. Ta se je dva dneva pred tem zaustavil visoko nad vasjo. Murasti tok je s silovito močjo prihrumel v vas in s seboj odnesel pet hiš in gospodarsko poslopje, vzel sedem življenj in poškodoval 23 objektov. Nekateri so se za las rešili, zato se 20 let kasneje spominjajo dogajanja, kot bi bilo včeraj.

