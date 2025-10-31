Svetli način
Slovenija

20 let od najodmevnejšega 'filmskega ropa': roparji celo noč praznili 428 sefov

Ljubljana, 31. 10. 2025 07.36 | Posodobljeno pred 1 uro

Ne.M. , STA
38

Minevata dve desetletji od najbolj znanega in največjega ropa v slovenski zgodovini, v katerem so roparji celo noč praznili 428 sefov SKB banke (danes OTP banka). Skrivnost 16-milijonske škode, ki jo je povzročilo pet roparjev, je bila razkrita po dolgotrajnih sodnih postopkih. Ukradenega denarja in ostalih ukradenih predmetov do danes niso našli.

31. oktobra 2005 se je okoli 23. ure zgodil "filmski rop". Več neznanih oseb, ki so bile oborožene z dolgocevnim avtomatskim orožjem, je več ur ropalo enoto SKB banke na Slovenski cesti v Ljubljani. Policija je bila o dejanju obveščena šele 1. novembra nekaj po 6. uri zjutraj.

Odprl jima je varnostnik

Preko dolgoletnih preiskav in postopkov je bil potek ropa končno jasen. 31. oktobra 2005 je nekdo okoli 22.30 poklical v banko in se predstavil kot najemnik sefa ter najavil svoj obisk trezorja. Že slabih deset minut pozneje sta pred trezor prišla dva moška, eden od njiju se je predstavil kot klicatelj.

Varnostnik jima je odprl, neznanec pa je v predprostoru trezorja vtipkal pravo uporabniško ime in geslo v klicu omenjenega imetnika sefa, zaradi česar so se tudi odprla vrata v drug prostor, kjer sta bila še dva varnostnika, eden od njiju Sašo Nose. Nato sta moška prišla v sobo za varnostnike, kjer sta dva varnostnika zbila na tla ter jima z lepilnim trakom oblepila oči in roke.

Moška sta nato v prostor spustila še druge roparje, ki so se v tamkajšnjo podzemno garažo pripeljali z ukradenim vozilom. V vozilu so imeli orodje za vlamljanje ter plastične zabojnike, v katere so pometali pokradene predmete, večinoma gotovino in žlahtne kovine. S pomočjo varilnega aparata in s kovinskim vzvodom so vlomili v 428 sefov, v dodatnih 29 sefov pa so poskusili vlomiti. Iz trezorja so odšli šele okoli 6. ure zjutraj. Po ugotovitvah sodišča so vlamljali Dejan Vidmar, Radomir Cvijanović in še en neznanec.

Nose je roparjem priskrbel vse potrebne podatke, od seznama imetnikov sefov do potrebnih gesel in ostalih koristnih informacij za izvedbo ropa.

Rekonstrukcija ropa
Rekonstrukcija ropa FOTO: POP TV

V kriminalistični preiskavi je takrat sodelovalo preko 50 policistov in kriminalistov Policijske uprave Ljubljana.

Za nekaj let je poročanje o napredku preiskave potihnilo, delovna skupina, ki je vodila kriminalistično preiskavo, pa je ostala aktivna, iskanje se je s pomočjo Interpola nadaljevalo tudi v tujini.

Fotorobot osumljenca ropa SKB banke
Fotorobot osumljenca ropa SKB banke FOTO: PU Ljubljana

Dva osumljenca so aretirali po skoraj šestih letih

Po skoraj šestih letih in pol od ropa SKB sefov, 16. marca 2012, so policisti aretirali dva osumljenca – Saša Noseta in Dejana Vidmarja. S tem so se začele tudi intenzivne kriminalistične preiskave, hišne preiskave, zaslišanje osumljenih in dodatno zbiranje informacij, saj so kriminalisti sumili, da je v zgodbo vpletenih še več ljudi.

Pri Vidmarju so leta 2012 našli tudi šest umetniških slik slikarja Ivana Groharja, ki so bile ukradene septembra 2007 na območju Železnikov.

Vidmar in Nose sta bila 7. julija 2014 spoznana za kriva ropa SKB banke. Nosetu je bila dodeljena 14-letna kazen. Vidmar je za rop SKB sicer dobil 14 let zapora, ker pa je bil junija pravnomočno obsojen na pogojno kazen leta in pol zaradi skrivanja ukradenih slik Ivana Groharja, mu je sodišče izreklo enotno kazen za 15 let zapora. Obema je sodišče prisodilo tudi 1,3 milijona evrov kazni.

Sojenje za ugrabitev in mučenje Zorice Škrbić
Sojenje za ugrabitev in mučenje Zorice Škrbić FOTO: 24UR

Ugrabili Vidmarjevo ženo in jo mučili

Žrtve pa niso bile le lastniki sefov. Slovensko javnost je 26. junija 2014 pretresla novica o ugrabljeni ženski. Izkazalo se je, da je šlo za 32-letno Zorico Škrbić, ki je bila dolgoletna partnerica Dejana Vidmarja. Skupina neznancev jo je s kolesa zbila v Trnovem in jo ugrabila, zatem so jo odpeljali do skrivališča v gozdu. Tam so jo privezali na drevo in jo mučili skoraj devet ur. Proti jutru so jo odpeljali v Podpeč in jo vrgli iz avta. Zaradi hudih poškodb pretepa je na kraju umrla. Združba je od Škrbićeve hotela izvedeti, kje so milijoni evrov iz ropa banke, ki jih niso nikoli našli. Verjeli so, da je denar iz sefov SKB zazidan v njenem stanovanju.

Milan Trivković je krivdo ves čas zanikal, pred policijo bežal, na koncu pa je bil obsojen na sedem let in dva meseca zaporne kazni.
Milan Trivković je krivdo ves čas zanikal, pred policijo bežal, na koncu pa je bil obsojen na sedem let in dva meseca zaporne kazni. FOTO: POP TV

V drugi polovici avgusta 2015 so na sodišče stopili tudi njeni ugrabitelji in mučitelji. Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić so dobili 15, 14 oziroma dve leti in dva meseca zapora. Milan Trivković je krivdo ves čas zanikal, pred policijo bežal, na koncu pa je bil obsojen na sedem let in dva meseca zaporne kazni. Po petih letih prestajanja kazni ga je višje sodišče oprostilo.

FIRBCA
31. 10. 2025 09.42
dogaja se sam to je zastarelo.Je veliko novih akcij vam jih kaj servisiram ce vam jih bodo se ve kateri dovolili objavit.
ODGOVORI
0 0
vicente
31. 10. 2025 09.36
+1
denar ni pomemben, dokumenti od trgovine z orožjem so
ODGOVORI
2 1
ptuj.si
31. 10. 2025 09.38
+1
Tako je. Tako se je zaščitil kučko.
ODGOVORI
2 1
Voluhar7
31. 10. 2025 09.32
+0
Denar je bil v obtoku ker smo na firmi polagali denar v sefe bank. In so nas obiskali kriminalisti . So nam pokazali kako je bil skoraj nevidno poskodovan. In kje smo ga dobili. Ni se vedelo od kod ker smo delal skoraj po celi sloveniji. Slo je za Tolarje.
ODGOVORI
2 2
_endrug
31. 10. 2025 09.40
To je res sumljiv denar. Lažje bi ga bilo polagati na bančni račun. A če se izogibaš davkom, potem pa ostane le sef.
ODGOVORI
0 0
bc123456
31. 10. 2025 09.31
+4
VSE JE JASNO KDO JE NAROČNIK ROPA -- POLICIJA IN TOŽILSTVO MORA MOLČATI -- MI SLOVENSKI KEKCI PA MORAMO TO SODRGO PRENAŠAT, NEKATERI SO ŠE V VLADNIH VRSTAH
ODGOVORI
5 1
ptuj.si
31. 10. 2025 09.38
+1
Povej imena.
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
31. 10. 2025 09.28
+6
Slovenske kazni so res meka za morilce. Več zapora dobiš če kaj ukradeš kot pa za umor.
ODGOVORI
6 0
1236
31. 10. 2025 09.28
+6
SLOVENIJA JE MAFIJSKA DRŽAVA SAMI LUMPJE OD POLITIKE NAPREJ
ODGOVORI
6 0
zapiramvamustaaa
31. 10. 2025 09.28
+2
Noro.Ugrabiš,mučiš in ubiješ 32letnico sediš pa samo 14 let.Prideš ven pa imaš še skoraj pol lajfa pred sabo.
ODGOVORI
5 3
_endrug
31. 10. 2025 09.37
+2
PET LET je bil v zaporu!
ODGOVORI
2 0
1236
31. 10. 2025 09.28
+3
nebodo iskali se ve kdo je bil naorčnik HALO
ODGOVORI
3 0
PoldeVeliki
31. 10. 2025 09.25
-1
Fotorobot osumljenca ropa SKB banke - dokaj podoben Golobu.
ODGOVORI
4 5
Ici
31. 10. 2025 09.15
-2
Takšni veliki, odmevni, ropi nimajo smisla, ker je preveč udeležencev, ki bodo prej ali slej spregovorili. Še posebej zato, ker gre za karierne kriminalce, ki jih bodo aretirali v neki drugi zadevi in potem se bo začel klopčič razvijati. Seveda so tu še prstni odtisi, biološke sledi, varnostne kamere, kupci ukradenega blaga, konkurenca, Interpol.....Taki podvigi še nikoli v zgodovini niso imeli "srečnega konca".
ODGOVORI
2 4
progresivnidaveknastanovanja
31. 10. 2025 09.19
+3
vprašanje če ni policistom naročeno naj se jih ne najde, če se pa po nesreči spotaknejo na njih pa sodniki pozabijo spise v predalih itd....sami lopovi. Če je naš predsednik vlade hotel ukrasti milijon v geni in ga je narod ujel na delu in če ga zaradi tega niso zaprli potem je jasno da je cela garnitura lopovska., litijska itd. Pa še orgije majo potem na teh kupljenih jahtah za ukraden denar, jasno da z vpletenimi odvetnicami itd...
ODGOVORI
4 1
Koruptilona
31. 10. 2025 09.14
+4
To se pravi se par let v zaporu pol pa milijoni na računu in življenje v neki davcni oazi ni hudo lepo lepo
ODGOVORI
5 1
_endrug
31. 10. 2025 09.14
+6
5 let zapora za mučenje in umor? Resno?
ODGOVORI
6 0
borjac
31. 10. 2025 09.12
+6
Denar in dragi kamni iz sefov so si izvajalci vzeli za plačilo , DOKUMENTACIJA iz sefov pa je šla v roke politično mogočnih ljudi , zato pa rop ne bo nikoli pojasnjen , rop je bil dogovorjen .....
ODGOVORI
7 1
_endrug
31. 10. 2025 09.15
+1
katerih politikov?
ODGOVORI
2 1
bc123456
31. 10. 2025 09.34
VSE SE VE KDO IN KJE JE PREMOŽENJE
ODGOVORI
0 0
Tomaz Korosec
31. 10. 2025 09.07
+13
Če bi hotel izvedeti npr. kdo je Blagoj Szadov, da se ga recimo izogibaš. Ne dobiš slike. Večina kriminalcev si pokriva obraz. Ste se vprašali zakaj ? Zeto ker nočejo, da jih okolje prepozna kot kriminalce. To ni prav. Družba mora vedeti, kdo je kriminalec. To je daleč bolj odvračalni faktor za kriminal kot mile kazni zapora. Razlika med tem ali korist kriminala uživaš svobodno ali pa te družba (ne samo sodstvo) obsodi (tudi za bogastvo iz kriminala ) je enormna. Zaključek je kazniva dejanja imajo ime priimek in fotogarfijo.
ODGOVORI
13 0
ptuj.si
31. 10. 2025 09.05
+11
To je bil dobro organiziran rop z vsemi deležniki.
ODGOVORI
11 0
Slovenska pomlad
31. 10. 2025 09.01
-1
Največji rop v zgodovini Slovenije se imenuje denacionalizacija.
ODGOVORI
11 12
boslo
31. 10. 2025 09.05
+15
Največji rop še vedno traja, ukradli so nam na desetine milijard, pa ni nobenih sankcij. Levi in desni sektaši pa tečete na volitve....c.c.c
ODGOVORI
17 2
Prelepa Soča
31. 10. 2025 09.29
+2
Misliš NACIONALIZACIJA 1957?
ODGOVORI
2 0
FIRBCA
31. 10. 2025 08.53
+9
kradli so papirje denar so samo razmetali vsi no ene 3 niso dobili vsega denarja da je bil to vzrok, pa to vrabcki ze civkajo.
ODGOVORI
9 0
daiči
31. 10. 2025 08.52
+2
U sloveniji se zgleda splača filmske rope izvajat, edin tolk časa si morš prdobit da ukradn dnar dobr skrijš. Pol te dobi polcija al pa se ji predaš, greš za 15 let sedet, in pol k pridš vn si mijonar. Ni tolk slabo. Ampak. Verjetn je pol k te dobijo tud tko, d tei rečejo če pokažeš ke maš dnar, te bomo zaprl sam za 5 let, morš pol pretehtat kaj je bolš.
ODGOVORI
3 1
Rožle Patriot
31. 10. 2025 08.51
+11
Tam v SKB-ju niso iskali nobenega denarja ... temveč trde diske !!! ...
ODGOVORI
12 1
ne rabimo predsednika
31. 10. 2025 08.47
+15
več ali manj so že vsi zunaj in uživajo sadove svojega dela
ODGOVORI
15 0
