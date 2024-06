20 let službe za preiskovanje nesreč vojaških letal

Tina Heferle je v nagovoru ob 20-letnici na Brdu pri Kranju izpostavila dobro sodelovanje pristojnih služb policije in ministrstva za obrambo na področju preiskav nesreč, v katere so vključeni vojaški zrakoplovi. Osnova dobrega sodelovanja sicer sega v leto 2004, ko se je v Sloveniji žal zgodila nesreča vojaškega letala. Pri preiskavi so se preiskovalci soočili z nekaterimi težavami, dozorelo pa je tudi poznanje, da pristojne službe potrebujejo dodatna usposabljanja, je poudarila.

"V službi za preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov so se takrat odločili za redno letno usposabljanje preiskovalcev in tako je nastala vsakoletna vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče Zlomljeno krilo. Ta ima osrednji pomen pri skupnem usposabljanju, krepitvi strokovnega znanja in uspešnem ugotavljanju dejstev v procesih preiskave," je izpostavila.

Letalstvo je imelo v Slovenski vojski padce in vzpone, je pa Slovenija v zadnjem času naredila velike korake za to, da bo Slovenska vojska ohranila močno letalsko in helikoptersko komponento, je zbrane nagovoril državni sekretar ministrstva za obrambo Damir Črnčec. Izpostavil je vlogo Slovenske vojske in policije v lanskoletnih avgustovskih poplavah.

"Lansko leto je pokazalo, da brez helikopterjev Slovenske vojske in policijskih helikopterjev Slovenija ne bi prišla čez te velike naravne ujme brez smrtnih žrtev," je poudaril.

Spomnil je, da je Slovenija v zadnjih letih podpisala pogodbe, ki bodo omogočile obnovitev flote helikopterjev in transportnih letal. Pomembna dimenzija ohranjanja slovenske letalske tradicije pa je tudi nakup letal za gašenje požarov Air tractor, ki bodo zagotavljali boljšo pripravljenost na morebitne požare, je dodal Črnčec.