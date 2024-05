20 let tehnologij prihodnosti: Ali ste vedeli?

Se še spomnite, kako težko je bilo nekoč uporabljati telefon in računalnik hkrati? Ko je med najbolj napetim trenutkom spletne igre poklicala babica, da pridite na nedeljsko kosilo in je igro prekinilo, pa tako blizu zmage ste bili. Ko danes pogledamo nazaj, se lahko le zamislimo, kako daleč smo prišli.

OGLAS

Počasen internet: Kaj je to? Časi, ko smo sedeli pred računalnikom, čakali, da se strani po polžje naložijo in pri tem skoraj zaspali, so mimo. Pri T-2 smo bili že od samega začetka osredotočeni na ustvarjanje najboljšega omrežja. Z vrhunsko internetno hitrostjo smo uporabnikom omogočili hitrejše brskanje po spletu, uporabo več mobilnih naprav hkrati in najpomembnejše-nič več čakanja in prekinjanja med gledanjem najljubših vsebin. Optika je začetek naše T-2 zgodbe T-2 je že od ustanovitve naprej eden vodilnih na tehnološkem področju. Z grajenjem, razvijanjem in širjenjem lastne optike se je pravzaprav začela pisati prihodnost podjetja. Prva lokacija, kjer smo leta 2005 lahko optiko ponudili fizičnim uporabnikom, je bilo mesto Kranj, kmalu zatem pa smo se širili tudi v Ljubljano. Celotna zgodba je bila popolna novost tako za T-2 kot tudi za uporabnike.

Pomembni T-2 mejniki in dosežki. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Nekoč le peščica programov na televiziji Ena sama televizija v dnevni sobi, črno-bela slika in le nekaj programov so lastnosti, ki so opisovale družinske večere nekoč. Danes je televizija prilagojena vsakemu posamezniku, ponuja več sto programov in številne druge napredne funkcije. T-2 je bil vodilni tudi pri uvajanju inovativnih tehnologij v svetu televizije. Kje smo bili prvi?

Primerjava T-2 Tv vmesnika nekoč in danes. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Uvedba videoteke: Ogled vsebin kjerkoli in kadarkoli Ko na televiziji kljub neskončni izbiri programov ni nič po vašem okusu, takrat izberete T-2 videoteko, ki ponuja izbor filmov, serij in najnovejših uspešnic. T-2 je postavil temelj za prihodnost v svetu televizije z uvedbo videoteke (VOD), ki uporabnikom omogoča ogled najljubših vsebin kjerkoli in kadarkoli. Kino zvok kar v vaši dnevni sobi: T- 2 prvi s prostorskim zvokom Veste, kako je v kinu, ko prihajajo zvoki iz vseh strani? No, točno to lahko doživite tudi doma, v dnevni sobi, na svoji televiziji. S posebno tehnologijo, ki smo jo pri T-2 ponudili prvi, smo ustvarili občutek, da se vsak počuti, kot da je v središču vsega dogajanja. Prvi s TOP dogodki za nepozabne športne trenutke Predstavljajte si, da ste na nogometni tekmi in budno spremljate vsak trenutek, da le ne bi zamudili kakšnega gola. Z napredno funkcijo TOP dogodki, ki smo jo prvi predstavili uporabnikom, smo poskrbeli, da lahko vse to doživite tudi na domači televiziji. TOP dogodki so predvsem za tiste, ki si ne uspete ogledati celotne tekme, a si vseeno želite pogledati zamujeni gol, pa tudi za tiste navdušence, ki si želite znova in znova ogledati trenutke vaše ekipe.

T-2 je kot prvi uvedel napredno funkcijo top dogodki za nepozabne športne trenutke. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Hitro in zabavno iskanje s T-2 video-časovnim trakom T-2 televizija je kot prva ponudila gledanje televizije z brskanjem po sličicah. S tem smo uporabnikom olajšali iskanje določene oddaje ali filma, saj lahko s pomočjo sličic hitro najdejo začetek svoje najljubše vsebine. Prvi časovni zamik: Do 7 dni brez skrbi Hiter tempo življenja nam velikokrat prekriža načrte tudi pri gledanju televizije, saj se zgodi, da zamudimo najljubšo oddajo. S T-2 časovnim zamikom je danes vse lažje, saj si lahko dan prilagodite svojemu ritmu, zvečer pa si privoščite maraton serij. Začnite od začetka, ustavite ali prevrtite pretekle oddaje do kar 7 dni nazaj. Vsak si lahko ogleda zamujeno vsebino kadarkoli in kolikokrat želi, brez skrbi. T-2 TV ustvarjena za vas Saj poznate tisto, otroci bi gledali risanke, mama novi del turške nadaljevanke, oče pa komaj čaka na napeto nogometno tekmo. Še nedolgo nazaj je bilo možno gledati samo eno stvar in vsi vemo, da je po navadi zmagal glava družine s svojo tekmo. S T-2 mobilno televizijo tv2go lahko vsa družina hkrati gleda svojo najljubšo oddajo na vseh mobilnih napravah, brez prepirov. Kar je najboljše, TV vsebine si lahko ogledate tudi na poti, saj je T-2 TV vedno z vami.

S T-2 mobilno televizijo Tv2go lahko vsa družina hkrati gleda svojo najljubšo oddajo. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand