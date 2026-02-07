20-letnica, ki navdušuje množice navijačev

Nika Prevc se je rodila 15. marca 2005. Živi v Dolenji vasi, trenira pod budnim očesom Jurija Tepeša . S smučarskimi skoki je začela pri zgolj sedmih letih in hitro pokazala, da ji je usoda namenila sam svetovni vrh. Že nekaj sezon namreč velja za eno najboljših skakalk na svetu – vseh časov.

Posnetek njenega skoka je tedaj postal viralen – na Instagramu si ga je ogledalo več kot 259 milijonov ljudi. "122-krat več kot je prebivalcev Slovenije," je ob tem zapisala Mednarodna smučarska zveza (FIS).

Poleg dveh skupnih zmag v svetovnem pokalu in dvema zlatima medaljama na svetovnem prvenstvu, je tudi nosilka aktualnega svetovnega rekorda – 14. marca lani je v Vikersundu skočila 236 metrov.

Na seznamu zmagovalcev svetovnega pokala je prehitela celo starejšega brata Petra . Na uradni spletni strani Zimskih olimpijskih iger jo opisujejo kot skakalsko 'senzacijo', z današnjim debijem pa da nadaljuje družinsko tradicijo.

Ko so jo novinarji poprašali o njenem motu, jim je odgovorila: "Ne govori, delaj." Ker so vsi trije njeni starejši bratje tekmovali na najvišji ravni smučarskih skokov, se je zdelo neizogibno, da bo tudi Nika šla po njihovih stopinjah. Vsi se lahko zahvalijo svojemu očetu Božidarju Prevcu, ki je dolgoletni mednarodni sodnik v smučarskih skokih.

20-letnica se spominja, kako je z bratoma nekoč gledala olimpijska tekmovanja v smučarskih skokih in se spremenila v navdušeno navijačico, ki je takrat le še sedela pred televizorjem. "Peter in Cene sta kasneje skupaj osvojila medaljo. Čeprav sem bila vesela za Petra, sem bila še bolj za Ceneta, saj je bila to njegova prva olimpijska medalja," je dejala za Olympics.com.

Poleg vseh športnih dosežkov je še vedno študentka, pa tudi pripadnica Policije. "Na začetku poletja sem pridno študirala in trenirala, zato sploh nisem imela prostega časa," je še povedala Nika. "Potem sem končala prvi letnik univerze in imela sem nekaj časa za počitnice. Julija sem vzela teden dni odmora od treningov in obiskala Italijo."

V prostem času je strastna pianistka, rada ima pohode in bere knjige. "Klasična glasba ni slaba izbira," je še odgovorila na vprašanje, kaj bo poslušala med pripravami na tekmovanje, "vendar imam na seznamu predvajanja v zadnjem času večinoma pop glasbo".