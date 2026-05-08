Slovenija

20-letno vodenje Ljubljane: Janković po nov mandat?

Ljubljana, 08. 05. 2026 07.24 pred 1 uro 2 min branja 66

Avtor:
STA M.S.
Zoran Janković

V počastitev sobotnega mestnega praznika bo na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana.

Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bosta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja Poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Daneu. Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta.

Seje se bosta med drugimi udeležila predsednik vlade Robert Golob in ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki opravljata tekoče posle.

Janković bo na slavnostni seji sporočil svojo odločitev, ali se bo znova potegoval za župansko mesto in nadaljeval 20-letno vodenje Mestne občine Ljubljana. Na torkovi novinarski konferenci je sicer dejal, da je lepo biti župan Ljubljane in da si kaj drugega ne zna predstavljati, ali pa se bo čisto umaknil. Dodal je, da bo kljub drugim možnostim, ki so mu bile ponujene, ko bo zaključil, "zaključil tukaj, v Ljubljani, ker je zame to najlepše mesto".

Janković pravi, da želi zaključiti v Ljubljani, "najlepšem mestu na svetu".
FOTO: Shutterstock

Popoldne bo svojo kandidaturo za župana Ljubljane na jesenskih lokalnih volitvah predstavil tudi predsednik Piratske stranke Slovenije in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović. Napovedal je, da bo ob viziji razvoja mesta v prihajajočem mandatu predstavil tudi podrobnosti glede morebitnega sodelovanja z drugimi političnimi akterji.

Ljubljana mestni praznik praznuje 9. maja, na dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Ta dan v Evropi praznujemo v spomin na 8. maj 1945, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije. Ljubljana pa je bila osvobojena 9. maja 1945.

KOMENTARJI66

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Houdre
08. 05. 2026 08.54
Izgnat
Odgovori
0 0
Wolfman
08. 05. 2026 08.54
Čas je, da ta status prenes na svoja sinova! Kaj pravite kateri bi lahko bil bolj primeren za župana, pobegli Jurček ali bankrotirani oz obupani Damijan?
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
08. 05. 2026 08.53
Ga bo Primc zamenjal. Boste kmalu pogrešali, nikoli dokazanih 10% in de, de, de. Ljubljanski janšaluk in Stevotovi trubači. Znanstvena fantastika. Lost in Space.
Odgovori
+1
1 0
jozefStefan
08. 05. 2026 08.52
Logar ima čas..
Odgovori
0 0
Sventevith
08. 05. 2026 08.49
Ni problem v kandidatih, pa naj bodo kakršnikoli že so. Problem je v vas, volilci 😉
Odgovori
+2
2 0
Polkavalčekrokenrol
08. 05. 2026 08.47
vprašanje je samo ali bo zmagal v prvem krogu,resnega izzivalca mu domoljubna stran ne more servirat,Ljubljana je moderno mesto in prebivalci niso neka ruralna domoljubna masa
Odgovori
-2
0 2
2mt8
08. 05. 2026 08.46
Smešni so levičarji, ki Janšo pri 68 letih pošiljajo v pokoj, 73 letnega Jankovića in 85 letnega Kučana pa ne
Odgovori
+2
3 1
Podlesničar
08. 05. 2026 08.49
A Kučan ma upokojenski s.p.?
Odgovori
-1
0 1
daedryk
08. 05. 2026 08.44
fun fact: tudi ig pri ljubljani (staronemsko "ygg") je nemska kolonija, ne le kocevje.
Odgovori
+1
1 0
2mt8
08. 05. 2026 08.48
Še pred tem je bil turška kolonija.
Odgovori
0 0
ježevka123
08. 05. 2026 08.44
Mandati vseh županov in drugih funkcionarjev bi morali biti omejeni z največ 2 mandata.
Odgovori
+3
3 0
vicente
08. 05. 2026 08.44
sej ni problem če gre, obstaja druga alternativa ki to obvlada ,po moje nje
Odgovori
+2
2 0
Srebrnl breg
08. 05. 2026 08.43
Včasih prej ,ko sem bil še plitek sem ga volil .Sedaj pa to 10 procetno stvar ne bi več volil.
Odgovori
+3
4 1
Bbcc12
08. 05. 2026 08.46
Naj ugibam. Sedaj boš volil Primca?😂😂
Odgovori
-1
1 2
Resnico ti povem
08. 05. 2026 08.43
Pravilno in naj kandidira, zame do njegovega 100 leta! Če ne bi bilo njega Ljubljana, niti v sanjah ne bi imeli tako lepo urejene. In na podlagi njegovega dela v Ljubljani so se začeli župani drugih občin v Sloveniji zgledovati in urejati svoje občine. Pred tem je bila uboga žalost, drugje. Sedaj še v spodnjem dupleku urejajo občine, nasleja, vasi... Prosim ne klikat minuse, samo zato, ker ga ne marate ali pa mene zaradi takega zapisa (ups - človeka sem pohvalil, celo to sem si dovolil....).... Gremo Zoki, ruši in prenavljaj Ljubljano, prestolnico Slovenije!
Odgovori
-4
1 5
Victoria13
08. 05. 2026 08.49
Ljubljana ni samo par ulic v centru!!! Pa še te, ki jih je uredil vse razpada, samo Slovensko cesto si pejte pogledat vse poka po tleh, na nekaterih mestih so že jame, da o prometnem kaosu ne zgubljam besed!!!
Odgovori
+1
2 1
Victoria13
08. 05. 2026 08.43
Kdaj bo omejitev mandatov županov na max. 2???
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
08. 05. 2026 08.43
Zoki, tolk si si nabral z 10 posto v v dvajsetih letih, da si lahko kupiš novo Ljubljano!
Odgovori
+6
6 0
Podlesničar
08. 05. 2026 08.42
Bolš kraljica, kot princ teme.
Odgovori
-6
0 6
2mt8
08. 05. 2026 08.40
Namesto da bi bila Ljubljana podobna Dunaju je po 20 letih županovanja danes 72. letnega Jankovića podobna Novemu Sadu.
Odgovori
+7
9 2
JanezNovak13
08. 05. 2026 08.40
Moja napoved: nje.
Odgovori
+8
8 0
palcaimadvakonca
08. 05. 2026 08.40
Upam da odleti ,kot knof iz gat .
Odgovori
+8
8 0
Milko-reptilko
08. 05. 2026 08.38
prosim NE
Odgovori
+8
8 0
