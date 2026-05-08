20-letno vodenje Ljubljane: Janković po nov mandat?

Janković bo na slavnostni seji sporočil svojo odločitev, ali se bo znova potegoval za župansko mesto in nadaljeval 20-letno vodenje Mestne občine Ljubljana. Na torkovi novinarski konferenci je sicer dejal, da je lepo biti župan Ljubljane in da si kaj drugega ne zna predstavljati, ali pa se bo čisto umaknil. Dodal je, da bo kljub drugim možnostim, ki so mu bile ponujene, ko bo zaključil, "zaključil tukaj, v Ljubljani, ker je zame to najlepše mesto".

Seje se bosta med drugimi udeležila predsednik vlade Robert Golob in ministrica za kulturo Asta Vrečko , ki opravljata tekoče posle.

Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bosta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja Poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Daneu . Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta.

Popoldne bo svojo kandidaturo za župana Ljubljane na jesenskih lokalnih volitvah predstavil tudi predsednik Piratske stranke Slovenije in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović. Napovedal je, da bo ob viziji razvoja mesta v prihajajočem mandatu predstavil tudi podrobnosti glede morebitnega sodelovanja z drugimi političnimi akterji.

Ljubljana mestni praznik praznuje 9. maja, na dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Ta dan v Evropi praznujemo v spomin na 8. maj 1945, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije. Ljubljana pa je bila osvobojena 9. maja 1945.