20. obletnica delovanja hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Zasluge za ustanovitev hotela Mons gredo g. Jožetu Anderliču, lastniku in investitorju, ter takratni županji Mestne občine Ljubljana, ga. Danici Simšič, ki sta skupaj v letu 2004 otvorila hotel. Vse od začetka hotel vztraja pri trdni osnovi – prilagodljivosti in neprestanem razvoju, kar se je še posebej izkazalo v obdobju gospodarskih izzivov. Hotel je s strateškim pridruženjem k takratni hotelski verigi Starwood prepoznal priložnost, ki mu je omogočila vstop v globalno hotelsko industrijo. S to povezavo so pridobili izjemna znanja, inovativna orodja ter dostop do širšega kroga gostov.

Nova era, novo rojstvo in nova doživetja v Four Points by Sheraton Ljubljana

Letos mineva natanko dvajset let odkar je v prestolnici svoja vrata prvič odprl hotel, ki je danes prepoznaven kot Four Points by Sheraton Ljubljana Mons . Gre za pomembno prelomnico, saj hotel že dve desetletji združuje vrhunsko gostoljubje, inovativnost in zavezanost k trajnostnemu razvoju. S svojo zgodbo navdihuje kot uspešen primer slovenskega podjetništva in kot član največje hotelske verige na svetu, Marriott International.

Naslednji pomemben mejnik je prinesla pridružitev k Marriott International Inc., s čimer je hotel postal del največje hotelske verige na svetu. Ta korak ni prinesel le večje prepoznavnosti, ampak je še okrepil zavezo k slednjemu globalnim trendom, standardom gostoljubja ter trajnostni naravnanosti.

Direktor hotela, Dragan Ćulibrk, je ob tem poudaril: "Naša ekipa je srce in duša hotela. Eni so s hotelom že 20 let. Dobra povezanost, je ključ, saj brez predanih zaposlenih hotel ne more živeti in delovati skladno z našim sloganom, 'Iskrena, preprosta udobnost'. Naš cilj je ustvariti sproščeno izkušnjo za goste, a za to je ključna predanost celotne ekipe."

Na včerajšnji jubilejni slovesnosti, ki je potekala v hotelu, je za glasbeno doživetje poskrbela priljubljena pevka Raiven, ki je z energičnim nastopom poudarila slavnostno vzdušje večera. Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons ostaja zavezan odgovornemu poslovanju in lokalni skupnosti ter prispeva k razvoju slovenskega turizma z zgodbo, ki prepriča – o pristni gostoljubnosti in trajnostnem razvoju.



O blagovni znamki Four Points by Sheraton

O blagovni znamki Four Points by Sheraton





