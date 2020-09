20. Parada ponosa v Ljubljani: 'Ljubezen je grozna stvar za sovražiti'

Kljub že precej hladnemu vremenu se je danes na 20. Paradi ponosa uradno zbralo 500 ljudi, torej toliko, kot jih trenutno dovoljuje vladni odlok. Veliko je bilo tudi opazovalcev ob cesti. Zaradi omejitev so letos vsi v maskah, prav tako so se morali udeleženci na dogodek prijaviti.

Na pot po Ljubljani so se odpravili v desetih skupinah po 50 ljudi, ustavili pa so se na Trgu republike, kjer so vsi udeleženci sestavili mavrico, ki simbolizira skupnost LGBTIQ+. Tam so zbrane nagovorili pravnica in raziskovalka Barbara Rajgelj, pisateljica Nika Kovač, profesorica Sandra Bašić-Hrvatinin vodja društva Legebitra Lana Gobec. Gobčeva je izpostavila, da sprejeta zakonodaja, ki je prinesla več pravic skupnosti in prepovedala diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, še ne pomeni, da se diskriminacija ne dogaja. "Prehojena pot nas je naučila tudi, da se spremembe ne dogajajo čez noč. Traja, da se spremeni zakonodaja, še dlje pa traja, da se spremeni večinsko mišljenje v družbi. In ne, nismo še na cilju," je izpostavila.

Pot so nato nadaljevali do Prešernovega trga, kjer so nagovore imeli pisateljica Suzana Tratnik, glasbenica Nina Hudejin režiser Jaša Jenull, ter se vrnili na Metelkovo. Zaključne govore bodo imeli aktivistka Ada Černoša, Luka Kristić iz Mladinskega kulturnega centra Maribor in avtorica Neža Oder.

Pripadniki LGBTIQ+ skupnosti po dvajsetih letih boja proti diskriminaciji ugotavljajo, da se je njihov status sicer izboljšal, a da so še vedno na mnogih področjih, kot so na primer zdravstvo, pravo in socialna varnost, obravnavani neenakopravno.