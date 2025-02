20 sob dijaškega doma še vedno nevseljivih, dijaki ostri do vodstva

Koliko dijakov se je že vrnilo v dom in kaj dijaki še sporočajo javnosti? Uradnih številk sicer ni, a dijaki, s katerimi sem se pogovarjali, pravijo, da bodo številni njihovi prijatelji za zdaj še ostali doma, saj so travme enostavno še vedno prehude. So se pa dijaki oglasili tudi na Facebooku in razočarani nad neresničnimi informacijami in neprimernimi komentarji, ki se širijo v javnosti poudarjajo, "da požar ni posledica kajenja v notranjosti stavbe, temveč da je zagorelo v košu za odpadne baterije". Zelo ostri so bili tudi do odziva vodstva doma, kritični so tudi do požarne varnosti v domu. "Samo zato, ker zakonodaja alarmov in ostalih pripomočkov za požarno varnost ne zavezuje, še ne pomeni, da jih je prepovedano imeti," so denimo zapisali.

"Ta odziv s citiranjem zakonodaje se nam je zdel brezčuten in hladen. Sploh zato, ker gre za dijake, za mladoletne osebe, eni so tukaj pol leta, ki so prišli sem iz enega kraja daleč iz Ljubljane, ki niso navajeni tega prostora. To, da se vodstvo odzove tako, da se brani s tem, da bere zakonodajo, ki, kot smo prej povedali, ne obvezuje ampak tudi ne prepoveduje, se nam res ne zdi primerno in si želimo drugačnega odziva," pravi dijakinja in ena od stanovalk Dijaškega doma Ivana Cankarja Zarja.

V domu naj bi namestili brezžičen sistem požarne varnosti

Ravnatelj za odziv sicer ni bil dosegljiv, so se pa v domu pred kratkim oglasili na Facebooku in napovedali konkretne varnostne spremembe. Že z današnjim dnem tako povečujejo število prisotnih zaposlenih v nočnem času, v dobrem tednu naj bi namestili tudi brezžičen sistem požarne varnosti, v nadaljevanju pa namestili tudi kamere po hodnikih, ki bodo delovale le ponoči.