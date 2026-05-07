20 ur čakanja na urgenci? UKC Ljubljana: Samo pri enem pacientu

Da so večji priliv bolnikov pričakovali in dopoldne zagotovili dodatno ambulanto, v povprečju pa je bil čakalni čas primeren, medtem pravijo na UKC Ljubljana. A zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj trdi drugače, in sicer naj bi nekateri pacienti, ki so se obrnili nanj, čakali občutno dlje. "Čakali so več kot 20 ur," je dejal.

Če je bilo med prazniki na urgenci naše največje bolnišnice bolj mirno kot običajno, je pritisk pacientov zaradi okrnjenega delovanja ostalega zdravstvenega sistema nujno pomoč dodatno obremenil z zamikom. Povprečni čas čakanja na pregled: tri ure, ponoči štiri, na celotno obravnavo devet ur, ponoči v ponedeljek in torek pa 12.

Bolniki so imeli ob tem po njegovih besedah resne zdravstvene težave, na obravnavo pa so čakali kar na začasnih posteljah na hodniku. "To je vse prej kot varno in primerno okolje za oskrbo tako zahtevnih pacientov," je jasen ter našteje, da je šlo za težave s srcem, aorto oz. "precej kritična zdravstvena stanja".

UKC, kjer nam sogovornika pred kamero niso zagotovili, pisno odgovarja, da bolnik z že znano anevrizmo aorte ni potreboval nujnih posegov, v zadnjih dneh pa da so prejeli zgolj eno pritožbo svojcev. In še da so bili vsi življenjsko ogroženi bolniki obravnavani takoj, da pa se je zaradi čakanja na prosto posteljo na specifičnih oddelkih čas obravnave za nekatere bolnike podaljšal.

Sušelj razume, da se ozko grlo lahko ustvari prav pri iskanju proste postelje, a ob tem dodaja: "Ljudje so zelo zelo razočarani nad takšno izgubljenostjo. Razumejo, da je veliko ljudi, a predvsem jih iritira in spravlja v negotovost to, da ne vedo, kaj lahko pričakujejo danes ali jutri."

Na drugi strani v kliničnem centru odgovarjajo, da trditev zastopnika pacientovih pravic ne morejo komentirati, saj se nanje ni obrnil.