Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

20 ur čakanja na urgenci? UKC Ljubljana: Samo pri enem pacientu

Ljubljana, 07. 05. 2026 19.56 pred 34 minutami 2 min branja 15

Avtor:
Manca Turk
Odprtje reanimacijskih prostorov v urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana

Na ljubljanski urgenci je že leta gneča, bolniki pa pogosto čakajo dolge ure. Po prvomajskih praznikih se je več svojcev bolnikov obrnilo na zastopnika pacientovih pravic. Nekateri bolniki naj bi na obravnavo čakali tudi več kot 20 ur, kar pa v kliničnem centru zanikajo. Takšen naj bi bil le en primer, pravijo, vzrok za dolgo čakanje pa naj bi bilo iskanje proste postelje. Se je pa povprečen čas čakanja v zadnjih dneh tudi po uradnih podatkih nekoliko povečal.

Če je bilo med prazniki na urgenci naše največje bolnišnice bolj mirno kot običajno, je pritisk pacientov zaradi okrnjenega delovanja ostalega zdravstvenega sistema nujno pomoč dodatno obremenil z zamikom. Povprečni čas čakanja na pregled: tri ure, ponoči štiri, na celotno obravnavo devet ur, ponoči v ponedeljek in torek pa 12.

Da so večji priliv bolnikov pričakovali in dopoldne zagotovili dodatno ambulanto, v povprečju pa je bil čakalni čas primeren, medtem pravijo na UKC Ljubljana. A zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj trdi drugače, in sicer naj bi nekateri pacienti, ki so se obrnili nanj, čakali občutno dlje. "Čakali so več kot 20 ur," je dejal.

UKC Ljubljana
UKC Ljubljana
FOTO: Damjan Žibert

Bolniki so imeli ob tem po njegovih besedah resne zdravstvene težave, na obravnavo pa so čakali kar na začasnih posteljah na hodniku. "To je vse prej kot varno in primerno okolje za oskrbo tako zahtevnih pacientov," je jasen ter našteje, da je šlo za težave s srcem, aorto oz. "precej kritična zdravstvena stanja".

UKC, kjer nam sogovornika pred kamero niso zagotovili, pisno odgovarja, da bolnik z že znano anevrizmo aorte ni potreboval nujnih posegov, v zadnjih dneh pa da so prejeli zgolj eno pritožbo svojcev. In še da so bili vsi življenjsko ogroženi bolniki obravnavani takoj, da pa se je zaradi čakanja na prosto posteljo na specifičnih oddelkih čas obravnave za nekatere bolnike podaljšal.

Sušelj razume, da se ozko grlo lahko ustvari prav pri iskanju proste postelje, a ob tem dodaja: "Ljudje so zelo zelo razočarani nad takšno izgubljenostjo. Razumejo, da je veliko ljudi, a predvsem jih iritira in spravlja v negotovost to, da ne vedo, kaj lahko pričakujejo danes ali jutri."

Na drugi strani v kliničnem centru odgovarjajo, da trditev zastopnika pacientovih pravic ne morejo komentirati, saj se nanje ni obrnil.

ukc ljubljana čakalne vrste pacient zdravstvo

'Nespodobno, neprimerno in ponižujoče', ministrstvo: Kriva je organizacija

24ur.com Čakalna doba za tiste z napotnicami zelo hitro se podaljšuje na 30 dni
24ur.com Obremenjeni oddelki: pacienti nameščeni kar sredi urgence
24ur.com Gneča na ljubljanski urgenci: povprečni čas obravnave do 10 ur
24ur.com Imajo 20 urgentnih zdravnikov, potrebovali bi jih vsaj 70
24ur.com Napake v e-sistemu: čakalna doba minus 1676 dni, nihče pa ne ve, kaj to pomeni
24ur.com Bolniki na ljubljanski urgenci na posteljo čakajo tudi 36 ur in več
24ur.com Bolniki se izogibajo regionalnih bolnišnic
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
07. 05. 2026 20.30
Zapuščina GOBAVCEV so kilometrske kolone na avto cesti in 11 ur od Ljubljane do Kopra, kilometrske kolone ljudi za vpis zdravnika, sedaj že kampirajo pred zdravstvenim domom, prazna blagajna in totalno razsulo gospodarskega, pravnega in finančnega sistema. Da o prepovedi svobode, govora proste izbire ne govorimo.
Odgovori
+1
1 0
Minifa
07. 05. 2026 20.31
Golob pa v KORUZI...
Odgovori
0 0
lokson
07. 05. 2026 20.29
Živel golobnjak. Ovce.
Odgovori
+0
1 1
Infiltrator
07. 05. 2026 20.25
Ko bo enkrat en uletu not z avtomatom ne bo več hec...
Odgovori
+3
3 0
Luca Mergin
07. 05. 2026 20.25
Če tale nov SEV pride v Slo smo gotofi.
Odgovori
+3
3 0
Žmavc
07. 05. 2026 20.24
Rezultat štiriletnega golobizma. Pripravite se, to je šele začetek.
Odgovori
-2
2 4
Puppy
07. 05. 2026 20.23
laž laž laž....
Odgovori
+0
1 1
theZ
07. 05. 2026 20.27
Lani peljal Ženo zaradi zloma v predelu stopala..., 7ur..., samo povem...
Odgovori
+2
2 0
kr en 123
07. 05. 2026 20.23
Golob je zdravstvo zrihtal.. dobesedno do konca...
Odgovori
+0
2 2
Srebrnl breg
07. 05. 2026 20.22
Zato pa nisem več volil Robija.
Odgovori
+0
2 2
Minifa
07. 05. 2026 20.22
GOLOBOVA ZAŠUŠČINA, JE NEKAJ KAR BOMO PODPRAVLJALI 20. LET..
Odgovori
+2
4 2
Verus
07. 05. 2026 20.15
Urgenca je OD NEKDAJ čakalnica (za mnoge pa tudi vežica). Ker imajo kvazi oceno zdravstvenega stanja. To so taki klošarji tam zaposleni, da se bog usmili.
Odgovori
+0
3 3
zrela hruška
07. 05. 2026 20.04
se je že začelo, bravo jansisti dohtari pa vsi privat vrste do nebes. 🤣🤣
Odgovori
-3
3 6
theZ
07. 05. 2026 20.24
Se pravi še preden nastopi nova vlada, je kriva "grehov" nesposobne leve politike zadnjih 4ih let, ki je obljubljala: krajše čase, 30dni do specialista itd..., OK razumemo :)
Odgovori
0 0
Žmavc
07. 05. 2026 20.25
Predsednik vlade je Robert Golob. Če slučajno še nisi vedel, ali pa če si morda prespal zadnja štiri leta.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
zadovoljna
Portal
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
cekin
Portal
Legendarni trenutek milijonske izgube ujet v objektiv kamere
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
moskisvet
Portal
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
dominvrt
Portal
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
okusno
Portal
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
voyo
Portal
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699