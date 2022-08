200 evrov dodatka najbolj ogroženim prebivalcem

Socialno ogrožena gospodinjstva so, kot je pojasnil, tista, v katerih živijo upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenih dodatkov. Teh je v Sloveniji 63.000.

V primeru veččlanskih gospodinjstev se bo ta pomoč seštevala. "Če sta recimo dva člana člana socialno ogrožena in oba brezposelna, bosta prejela 314 evrov. Če imata otroka, bosta poleg tega prejela še dodatnih 118 evrov pomoči oz. polovico tega, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo," je pojasnil Mesec.

Drug sklop pomoči je namenjen invalidom. Naslavljajo tiste, ki so upravičeni do invalidnega nadomestila, takšnih je 7400. "Vsak bo prejel po 200 evrov. V primeru, da invalid živi tudi v socialno ogroženem gospodinjstvu, bo prejel dodatke, ki mu pripadajo kot članu socialno ogroženega gospodinjstva in hkrati 200-evrsko invalidsko nadomestilo," je pojasnil Mesec.

"Pomembno je, da bomo tekom razdeljevanja pomoči od 1. novembra do 31. marca prihodnje leto v sisteme socialne varnosti povabili vse tiste, ki so do socialne pomoči upravičeni, pa jih ne prejemajo. Analize kažejo, da so to v prvi vrsti ljudje, ki živijo sami in so starejši od 65 let. V dobršnem delu primerov so to ženske, številne niti ne vedo, da jim pripada denarno socialna pomoč ali varstveni dodatek," je dejal.

Predvidena celotna vrednost izplačil bo 41 milijonov evrov pomoči, razdeljena pa bo med izplačila v letošnjem in prihodnjem letu.