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200 evrov za počitek v senci? Objava razburila, občina Bled pojasnjuje

Bled , 02. 07. 2026 09.55 pred 1 uro 4 min branja 27

Avtor:
Anja Kralj
Bled

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki je v prejšnjem tednu na spletu delilo objavo, ki je razburila uporabnike. Številni so opozarjali, da se jim zdi neprimerno, da sredi najhujšega vročinskega vala v zgodovini redarji računajo 200 evrov globe za sedenje v senci. Na občini pojasnjujejo, da občinski redarji v resnici niso izdali še nobene globe, saj njihovo delo temelji predvsem na preventivnem delovanju. Počitek tam ni dovoljen zaradi varovanja občutljivega obalnega prostora Blejskega jezera. Zato so za obiskovalce uredili nova primerna mesta za počitek.

V objavi na Facebooku je redarstvo posvarilo, da v času visoke turistične sezone občinski redarji vsakodnevno izvajajo nadzor javnih površin v ožjem središču Bleda. Poudarili so, da priobalni pas med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice ni namenjen kopanju ali poležavanju. Območje je označeno z opozorilnimi tablami in tudi ograjeno. Na terenu zaznavamo številne kršitve, globa za nespoštovanje pravil pa znaša 200 evrov, so zapisali.

Vse, ki si želijo počitka in sprostitve v naravi, preusmerjajo pod Stražo, kjer so v senci dreves urejeni prostori za počitek z ležalniki. Poseben prostor je namenjen tudi štirinožnim prijateljem, ki imajo na voljo pasje utice za udoben in miren počitek. Hvala, ker s spoštovanjem pravil pomagate ohranjati naravne danosti Bleda, varovati obalo pred erozijo ter prispevate k prijetnemu okolju za domačine in obiskovalce, so še dodali.

To je razburilo številne uporabnike, ki so opozorili, da se jim sredi ekstremnega vročinskega vala zdi to nesorazmerno in da se postavlja vprašanje, če so globe, izrečene tistim, ki zaradi ekstremne vročine iščejo senco prav tam, res skladne z ustavnim načelom sorazmernosti, ko bi v ospredju moralo biti varovanje zdravja ljudi.

Kaj pravi občina?

Na vprašanje, ali drži, da redarji tudi v času ekstremne vročine pregledujejo območje med Grajskim kopališčem in hotelom Toplice, so iz občine Bled odgovorili, da občinski odlok, ki na območju priobalnega pasu Blejskega jezera od Grajskega kopališča do Grand Hotela Toplice prepoveduje kopanje, posedanje in poležavanje na zelenicah, velja že vrsto let. Nadzor nad spoštovanjem odloka se izvaja tudi v poletnem času, pri čemer obiskovalce preusmerjajo na za posamezne aktivnosti urejene in primerne površine. Za kopanje in plavanje so na voljo kopalne vode v Mali in Veliki Zaki ter urejeno javno Grajsko kopališče, izpostavljajo.

Na Bledu
Na Bledu
FOTO: 24ur.com

Kot poudarjajo, so zaradi izkazanih potreb obiskovalcev po mirnih in senčnih kotičkih v letošnji turistični sezoni uredili prostore za počitek ob spodnji postaji sedežnice pod Stražo, tj. le nekaj minut hoje od Blejskega jezera. Trije prostori v senci dreves so opremljeni z ležalniki, na voljo pa so tudi pasje ute za počitek štirinožnih obiskovalcev.

Koliko glob so izdali v zadnjih 14 dneh?

Kot pojasnjujejo, s tega razloga v letošnjem letu občinski redarji niso izdali še nobene globe, saj njihovo delo temelji predvsem na preventivnem delovanju: "Občinski redarji v letošnji sezoni še niso izdali nobene globe. Njihovo delovanje je primarno usmerjeno v preventivno, zato obiskovalce najprej opozarjajo na veljavna pravila ter jih usmerjajo na za posamezne aktivnosti primerna območja. Izrek globe predstavlja skrajni ukrep, ki se uporabi le v primerih, ko opozorilo ne doseže svojega namena oziroma ni zadosten ukrep za zagotovitev spoštovanja predpisov. V lanski turistični sezoni je bilo s področja izdanih 17 glob."

Turisti na Bledu
Turisti na Bledu
FOTO: Shutterstock

Ali se jim zdi primerno, da v času ekstremnih temperatur ljudje ne smejo počivati na tem območju, če iščejo senco oziroma jo v tistem trenutku verjetno nujno potrebujejo? "Zavedamo se, da obiskovalci v času visokih temperatur iščejo senčne prostore za počitek. Prav zato so na območju Blejskega jezera na voljo številne urejene površine, namenjene počitku. Senčna mesta so obiskovalcem na voljo na območjih kopalnih vod, na klopeh, umeščenih v senci dreves, ter v parkih okoli jezera, kjer je večina klopi prav tako nameščena v senci dreves. Območja, ki niso namenjena zadrževanju obiskovalcev, so ustrezno označena in ograjena, saj gre za prostore, kjer želimo zaradi varovanja naravnega okolja preprečiti dodatne obremenitve. O pravilih obiskovalce obveščajo tudi opozorilne table. Prav zaradi prepoznanih potreb po mirnih in senčnih prostorih za počitek smo v neposredni bližini jezera, pri spodnji postaji sedežnice na Straži, letos uredili dodatne površine za počitek. Te so od jezera oddaljene le nekaj minut hoje in obiskovalcem nudijo miren in prijeten prostor za počitek."

Zakaj je na tem mestu sploh prepoved počitka?

Prva fotografija prikazuje del obale, na katerem je zaradi varovanja prostora in ohranjanja urejenosti gibanje obiskovalcev usmerjeno na urejene poti. Druga prikazuje primerljiv del obale po zaključku poletne sezone. Na območju, ki je bilo spomladi poraslo z vegetacijo, so po povečanem obisku in intenzivnejši rabi prostora vidne spremembe v stanju obalnega pasu, ponazarjajo.

Počitek v ograjenem parkovnem območju in na priobalnem pasu od Grajskega kopališča do Grand hotela Toplice ni dovoljen zaradi varovanja občutljivega obalnega prostora Blejskega jezera. Zadrževanje izven urejenih površin povzroča poškodbe travnatih in obrežnih površin, pospešuje erozijo ter negativno vpliva na vegetacijo in živalske vrste, ki živijo v jezeru in njegovi okolici, naštevajo.

Kot izpostavljajo, se Bled kot izrazito turistična občina v času visoke sezone sooča z izjemnimi pritiski na prostor, zato je usmerjanje obiskovalcev na za posamezne aktivnosti primerna območja ključnega pomena. Posamezna ravnanja lahko pri drugih obiskovalcih hitro ustvarijo vtis, da so dovoljena, kar lahko privede do efekta snežne kepe in splošnega odobravanja ravnanj, ki niso sprejemljiva.

Obala Blejskega jezera meri le približno šest kilometrov in predstavlja občutljiv naravni habitat, kjer se prepletajo interesi varovanja narave in obiskovalcev. Zaradi omejene sposobnosti naravnega obnavljanja so posledice neustrezne rabe prostora hitro opazne. Na območjih, kjer se obiskovalci zadržujejo izven urejenih površin, prihaja do teptanja vegetacije, nastajanja golih površin in vidne erozije obale jezera.

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KOMENTARJI27

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tech
02. 07. 2026 11.36
Inkasanti. Me prav zanima za koliko te olupijo za počitek v urejenih prostorih za počitek.
Odgovori
0 0
mm n
02. 07. 2026 11.35
Pomeni da je bolje da me kap trofne, ali da grem pod prvo senco? Koliko je vredno clovesko zivljenje na gorenjskem, ocitno nic. Nikoli vec ne grem na bled
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+1
1 0
big_foot
02. 07. 2026 11.33
Odkar je župan rekel da slovenci nismo dobrodošli ga ubogam. Ne stipim tja in ne zapravim tam niti centa. In ko bo spet kaka štala da ne bo turistov, no takrat naj me tudi ne pričakujejo pa tudi če bojo blejci travo pasli. Pogoltneži.
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0 0
klop12
02. 07. 2026 11.31
Na Bledu imajo radi slovence sam takrat, ko so koronske krize in ni turistov. Takrat smo še slovenci zaželeni
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+1
1 0
okinse
02. 07. 2026 11.29
A res mora novinarsko delo temeljiti na zavajajočih naslovih? Postali smo družba, ki klika samo na dramatičen naslov in seveda nihče nič ne bere. Samo impulzno reagira in piše nazaj drama komentarje. Sama negativa v tej družbi.
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0 0
medvescak
02. 07. 2026 11.27
Premalo strogo je vse skupaj. Na Bledu redko vidiš laboda, ku je bil zaščitni znak bisera. Ta rajska ptica se je umaknila pred ljudmi. Nimajo prostora za gnezdenje, kot tudi ne za bivanje. Vsepovsod so brisače in folk s psmi, ki letajo in tulijo za njimi. Tudi hrup iz auspuhov bi bilo smiselno omejiti. Ko se okrog jezera vozijo čoperji in cestne formule ob hrupu vse račke sfrčijo. To je nezaslišano!!!! Naravno dediščino je treba zaščititi!!!🦢🦆
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+1
1 0
St. Gallen
02. 07. 2026 11.30
Kako , da ne. ALabodje jezero, festoval Lent, prisla dva goloba, osvetljevalec ti pove kaksne barve sta bila
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0 0
biggie33
02. 07. 2026 11.25
Že dolgo Slovenci na Bledu nismo zaželjeni.. grem raje v Belo krajino ali Prekmurje, lepše, bolj prijazni ljudje pa še precej ceneje.. pa kremšnita sploh ni nič posebnega!!
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+5
5 0
Posteni
02. 07. 2026 11.22
Te novice mi gredo ze prou na.... . Samo dve opciji sta.. ali so izdali kazni ali ne ??? Ce so ptem je to podlo s strani obcine.. ce pa ne in so bila izdana samo opozorila potem je to neresno novinarsko delo.. namrec vmesnih kombinacij ni..
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+0
1 1
Diego14
02. 07. 2026 11.20
ta vikend grem sedet pod senco na Bled naj pride enih 20 redarjev jih bom počakal
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-2
1 3
Aist 48
02. 07. 2026 11.19
Ne vem zakaj bi si človek sploh želel na Bled?
Odgovori
+5
5 0
FrancRode
02. 07. 2026 11.18
Naša država za državljane postaja čedalje bolj mačehovska... Najprej so pomembni bogati gosti, za domačega turista pa se jim hebe. Bled nas ne vidi več!
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+2
2 0
mmickica
02. 07. 2026 11.14
In kje piše, oziroma je znak za prepovedan počitek v senci? Jaz ga ne vidim! Samo jest in pit očitno ne smeš tam.😂
Odgovori
+0
2 2
pingvinislo5
02. 07. 2026 11.11
gre se za to, da folk hodi po travi v centru mesta, kljub obvestilom in ograji. novinarji zaradi klikanja to poimenujejo 'počivanje v senci'. pač ja, horde nevzgojenih turistov treba očitno malo vzgojiti, da ti ne tacajo vsepovprek. predlagam vsem, ki se sedaj zgražajo nad to kaznijo, da mi podajo naslov, pridem parkirat avto na njihovo parcelo in malo poležat na vrt. za vaš trajni spominek grem pa še na wc v bližnji grm.
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+3
4 1
Old_geezer
02. 07. 2026 11.07
Kam smo prišli. Kazen za vsako stvar. In to 200 eur. To ne more bit legalno in ustavno. Vsak si vse dovoli iz neke pozicije oblasti. Jaz mislim da tole ne bi prestalo presoje kakšnega sodišča.
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-1
2 3
Lara1234567
02. 07. 2026 11.03
Je veliko lepših koncev Slovenije kot pa ta precenjena greznica. :)
Odgovori
+7
8 1
Sajkoslav
02. 07. 2026 11.02
Če teli Gorenci dobijo od mene še kak deci ko pridejo na dolenjsko....
Odgovori
+1
2 1
ŠeVednoPlešem
02. 07. 2026 11.01
Hm a niso obale jezer javna last ? Torej gre za nezakonito prilastitev obalnega pasu s strani medobčinskega redarstva
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+4
5 1
Svobodna Slovenija
02. 07. 2026 10.57
Pridite na štajersko Logarska dolina zastonj parking zastonj senca lepa narava
Odgovori
+14
14 0
?rnogled
02. 07. 2026 10.52
Kaj pa pravi zakon o neomejenem dostopu do vseh voda, če ravno niso v elektrarnah in podobnih gospodarskih objektih?
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+3
5 2
jugalo
02. 07. 2026 10.52
Jaz mu osebno nebi zaupal podatkov in bi “pobrisal” pol pa naj naslavljajo kazen komur hočejo ;)
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+2
3 1
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