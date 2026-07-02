200 evrov za počitek v senci? Objava razburila, občina Bled pojasnjuje

V objavi na Facebooku je redarstvo posvarilo, da v času visoke turistične sezone občinski redarji vsakodnevno izvajajo nadzor javnih površin v ožjem središču Bleda. Poudarili so, da priobalni pas med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice ni namenjen kopanju ali poležavanju. Območje je označeno z opozorilnimi tablami in tudi ograjeno. Na terenu zaznavamo številne kršitve, globa za nespoštovanje pravil pa znaša 200 evrov, so zapisali. Vse, ki si želijo počitka in sprostitve v naravi, preusmerjajo pod Stražo, kjer so v senci dreves urejeni prostori za počitek z ležalniki. Poseben prostor je namenjen tudi štirinožnim prijateljem, ki imajo na voljo pasje utice za udoben in miren počitek. Hvala, ker s spoštovanjem pravil pomagate ohranjati naravne danosti Bleda, varovati obalo pred erozijo ter prispevate k prijetnemu okolju za domačine in obiskovalce, so še dodali. To je razburilo številne uporabnike, ki so opozorili, da se jim sredi ekstremnega vročinskega vala zdi to nesorazmerno in da se postavlja vprašanje, če so globe, izrečene tistim, ki zaradi ekstremne vročine iščejo senco prav tam, res skladne z ustavnim načelom sorazmernosti, ko bi v ospredju moralo biti varovanje zdravja ljudi.

Kaj pravi občina?

Na vprašanje, ali drži, da redarji tudi v času ekstremne vročine pregledujejo območje med Grajskim kopališčem in hotelom Toplice, so iz občine Bled odgovorili, da občinski odlok, ki na območju priobalnega pasu Blejskega jezera od Grajskega kopališča do Grand Hotela Toplice prepoveduje kopanje, posedanje in poležavanje na zelenicah, velja že vrsto let. Nadzor nad spoštovanjem odloka se izvaja tudi v poletnem času, pri čemer obiskovalce preusmerjajo na za posamezne aktivnosti urejene in primerne površine. Za kopanje in plavanje so na voljo kopalne vode v Mali in Veliki Zaki ter urejeno javno Grajsko kopališče, izpostavljajo.

Na Bledu FOTO: 24ur.com

Kot poudarjajo, so zaradi izkazanih potreb obiskovalcev po mirnih in senčnih kotičkih v letošnji turistični sezoni uredili prostore za počitek ob spodnji postaji sedežnice pod Stražo, tj. le nekaj minut hoje od Blejskega jezera. Trije prostori v senci dreves so opremljeni z ležalniki, na voljo pa so tudi pasje ute za počitek štirinožnih obiskovalcev.

Koliko glob so izdali v zadnjih 14 dneh?

Kot pojasnjujejo, s tega razloga v letošnjem letu občinski redarji niso izdali še nobene globe, saj njihovo delo temelji predvsem na preventivnem delovanju: "Občinski redarji v letošnji sezoni še niso izdali nobene globe. Njihovo delovanje je primarno usmerjeno v preventivno, zato obiskovalce najprej opozarjajo na veljavna pravila ter jih usmerjajo na za posamezne aktivnosti primerna območja. Izrek globe predstavlja skrajni ukrep, ki se uporabi le v primerih, ko opozorilo ne doseže svojega namena oziroma ni zadosten ukrep za zagotovitev spoštovanja predpisov. V lanski turistični sezoni je bilo s področja izdanih 17 glob."

Turisti na Bledu FOTO: Shutterstock

Ali se jim zdi primerno, da v času ekstremnih temperatur ljudje ne smejo počivati na tem območju, če iščejo senco oziroma jo v tistem trenutku verjetno nujno potrebujejo? "Zavedamo se, da obiskovalci v času visokih temperatur iščejo senčne prostore za počitek. Prav zato so na območju Blejskega jezera na voljo številne urejene površine, namenjene počitku. Senčna mesta so obiskovalcem na voljo na območjih kopalnih vod, na klopeh, umeščenih v senci dreves, ter v parkih okoli jezera, kjer je večina klopi prav tako nameščena v senci dreves. Območja, ki niso namenjena zadrževanju obiskovalcev, so ustrezno označena in ograjena, saj gre za prostore, kjer želimo zaradi varovanja naravnega okolja preprečiti dodatne obremenitve. O pravilih obiskovalce obveščajo tudi opozorilne table. Prav zaradi prepoznanih potreb po mirnih in senčnih prostorih za počitek smo v neposredni bližini jezera, pri spodnji postaji sedežnice na Straži, letos uredili dodatne površine za počitek. Te so od jezera oddaljene le nekaj minut hoje in obiskovalcem nudijo miren in prijeten prostor za počitek."

Zakaj je na tem mestu sploh prepoved počitka?

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