200 let ogledov in 200 let vpisov: med obiskovalci tudi Andrej Smole in Thomas Cook

V Postojnski jami so na ogled postavili vpisno knjigo, kamor so svoja imena in vtise vpisovali prvi obiskovalci kraške lepotice. Stara je 200 let, tako kot turizem v jami, ki je prav danes sprejela 39-milijontega obiskovalca, Graema Ellisa z Nove Zelandije.

V vpisni knjigi so številna znana imena, tudi ime očeta organiziranega turizma Thomas Cooka, ki je jamo obiskal večkrat in jo celo uvrstil v program prvega potovanja po svetu.

Ko je Postojnska jama pred 200 leti prvič odprla svoja vrata obiskovalcem, je bila prvič odprta tudi velika vpisna knjiga z usnjenimi platnicami, obiskovalci pa so se morali ob prihodu v Postojnsko jamo vpisati v njo.To je bila prva vpisna knjiga obiskovalcev, ki je pomenila začetek neprekinjenega beleženja števila obiskovalcev Postojnske jame," so ob napovedi dogodka zapisali organizatorji.

Postojnska jama je v 200 letih preživela kar šest držav, a prav vse vpisne knjige so se ohranile. Tudi v tem je vidna ogromna moč Postojnske jame in narave.

To je trajalo do leta 1941, ko so prišle v rabo samo vstopnice. Do takrat pa so strani vpisne knjige polnila znana in neznana imena. Med prvimi obiskovalci najdemo celo Andreja Smoleta, mecena, založnika in Prešernovega najboljšega prijatelja, ki je jamo obiskal že leta 1820 in ponovno 1826. Thomas Cook, oče organiziranega turizma, se je v knjigo vpisal še večkrat. Med podpisniki prve knjige je tudi Wolfgang Amadeus Mozart ml., ki ga je za jamo navdušil prav Andrej Smole.

Obiskovalci so prvo knjigo polnili do leta 1834, nato so 430 strani dolgo knjigo pospravili. Danes se je znova vrnila med obiskovalce jame. Razstavljena je v vitrini, odpirajo pa jo le izjemno redko, saj je preveč krhka.