200 ljudi na spominskem pohodu od Peker do vojašnice generala Maistra

V Mariboru je vse v znamenju zgodovinskega maja leta 1991. Začela se je spominska slovesnost ob 31. obletnici pekrskih dogodkov. Še pred tem pa se je množica ljudi udeležila tradicionalnega spominskega pohoda. 23. maja 1991 je JLA v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov. Takrat se je izkazal tudi pogum Mariborčanov, ki so se s svojimi telesi zoperstavili oklepnikom in tankom JLA.