200 starih in neprecenljivih

Poslastica za ljubitelje starodobnikov. V Škofji Loki, kjer so gostili tretji, mednarodni Old-timer fest, se je zbralo približno 200 vozil iz nekih drugih časov. Ne le fičkov, katrc, hroščev in lad - ki so seveda še vedno velika atrakcija in pričarajo nostalgijo -, obiskovalci so lahko občudovali tudi izjemno redke primerke, ki jih je v svetu le še peščica, najstarejša vozila so štela skoraj stoletje. In njihova vrednost? Neprecenljiva, pravijo ponosni lastniki.