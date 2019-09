Darsovi nadzorniki letos oglobili več kot 40 tisoč voznikov

Vinjete za leto 2020 bodo v barvi olivnega olja - zeleno rumene. Dars jih bo začel prodajati 1. decembra, cene ostajajo enake, prav tako vinjetni razredi. Še vedno pa se veliko voznikov po naših avtocestah vozi brez vinjet. Vsak teden julija in avgusta so Darsovi nadzorniki izdali od 1500 do 2000 plačilnih nalogov. Skupaj so letos oglobili več kot 40.000 voznikov.

Na počivališču Zaloke na dolenjski avtocesti so imeli nadzorniki s prekrškarji polne roke dela. Voznik z nemškimi tablicami še ni slišal za slovensko vinjeto. "Kje stoji napis?" je vprašal cestninsko nadzornico Heleno Mikuž, ki mu je razložila, da stoji na meji velika tabla, kjer tudi v nemščini piše, da vozniki potrebujejo vinjeto. Ker bi moral plačati globo, se je voznik začel razburjati. "Od kdaj je to tako pri vas?" je jezno vprašal. Kljub razburjanju je vinjeto naposled le plačal, ne pa tudi globe. "Nisem vedel. Prvič po 30 letih se vozim po Sloveniji," nam je povedal. Ker globe ni plačal takoj, so njegovi dokumenti ostali pri Darsu. V 16 dneh ima možnost plačati polovičko. Leta 2020 bomo po avtocesti in hitri cesti vozili z olivno zelenimi vinjetami. FOTO: POP TV Tudi voznik avtodoma z italijanskimi registrskimi tablicami vinjete ni imel. "Ko sva stala tu in je on dobil kazen, je šlo mimo precej avtomobilov. Vsi brez vinjete, pa ni nihče nič rekel!" je povedala sopotnica v avtu. Itaijan je sicer plačal polovično kazen 150 evrov in kupil vinjeto za 15 evrov. Ob tem pa so sledile pritožbe, da bi vinjeto kupil, če bi ob prečkanju meje videl napis, in da ni dovolj opozoril ali pa jih vsaj on ni opazil. Avstralska turista, ki sta na hrvaškem najela avtodom, pa sta kupila napačno, celo dražjo vinjeto. Za avtodom je namreč potrebna vinjeta 2A, kupila pa sta vinjeto 2B. Namesto 15 sta plačala 30 evrov. Nemec ni plačal globe, zato so njegovi dokumenti ostali pri Darsu. FOTO: POP TV Mikuževa je priznala, da bi bilo Avstralcu nepošteno napisati kazen, čeprav je pravno gledano voznik v prekršku. Več kot 40.000 prekrškarjev, največ med 5. in 12. avgustom – kar 2.556. V tem času pa so oglobili tudi skoraj 7.000 voznikov tovornjakov. Kazni so večinoma dobili, ker DarsGo naprave za elektronsko cestninjenje niso uporabljali ali pa so jo uporabljali napačno.