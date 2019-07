2000 oviratloncev se je na 10-kilometrski progi borilo z 31 ovirami

2000 oviratloncev in oviratlonk se je na 10-kilometrsko progo z 31 ovirami podalo v skupinah. Start prve se je pričel ob 11. uri, zadnje pa ob 13. uri. Skupine so si sledile v petminutnem razmiku, vseh je bilo okrog 22, v vsaki pa približno 80 udeležencev, so na spletni strani zapisali organizatorji. Tudi letos je za ogrevanje na startu skrbel kondicijski trenerMatej Cankar. Ogrevanje posamezne skupine se je začelo pet minut pred predvidenim startom.

Ob 10. uri je bil start Hofer Junior oviratlona. Mladi oviratlonci so se preizkusili na ovirah, kot so plezanje, plazenje, preskakovanje in podobno, na katerih so lahko pokazali vse svoje junaštvo.

Oviratlonci bodo tudi letos del sredstev, zbranih s prijavnino na oviratlon, namenili URI – Soča, tokrat za to, da bodo lahko otrokom omogočili doživetje športnega vikenda na Debelem Rtiču v septembru. Na lanskem oviratlonu so za dober namen zbrali 2012 evrov.