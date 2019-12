Domači dogodki, ki so zaznamovali leto 2019

S prvim novembrom so začela veljati nova in strožja pravila kreditiranja prebivalstva. Ukrep Banke Slovenije, s katerimi bo potencialno prizadetih okoli 327.000 ljudi. Banka je v svoj zagovor dejala, da so to ukrepi za zaščito stabilnosti bančnega sistema, hkrati pa pozabila, da prejšnje krize niso zakrivili potrošniški krediti, pač pa krediti velikih podjetij, ki so ogrozili stabilnost bančnega sistema. Ukrep je sprožil veliko polemik in nezadovoljstva, tudi na političnem parketu.

FOTO: POP TV