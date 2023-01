2023 razglasili za slovensko leto duševnega zdravja

Kot so pojasnili na Urada vlade za komuniciranje (Ukom), je vlada področje duševnega zdravja uvrstila med svoje prioritete in namerava do konca letošnjega leta pripraviti predloge novega zakona o duševnem zdravju, zakona o psihoterapiji ter zakona o psihološki dejavnosti. Načrtuje pa tudi vrsto ukrepov za izboljšanje dostopa do storitev za duševno zdravje.

V letu 2023 bo, poleg ukrepov ministrstva za zdravje za izboljšanje dostopnosti do storitev za duševno zdravje, po navedbah Ukoma veliko dejavnosti namenjenih tudi osveščanju različnih ciljnih populacij in destigmatizaciji duševnih motenj, izobraževanju o dobrem duševnem zdravju ter krepitvi varovalnih dejavnikov.

"Učinkoviti ukrepi in pristopi na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja so ključni za napredek družbe in gospodarsko rast, saj lahko le duševno zdrav posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost," poudarjajo.

Zato je vlada letošnje leto razglasila za slovensko leto duševnega zdravja in se tako pridružuje pobudam različnih organizacij in organov EU, naj države članice v letu 2023 duševnemu zdravju namenijo posebno pozornost, so še pojasnili na Ukomu.