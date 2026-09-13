21-letnik, ki je streljal na policista, gre v pripor

Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so v soboto na terenu našli odvzeto pištolo. Iskalna akcija je že v petek potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti PU Ljubljana, medtem ko je iskalno akcijo na območju Radovljice izvajala PU Kranj.

Kot smo na 24UR poročali v soboto, so teren v petek prečesavali do mraka, približno do 19. ure, v soboto zjutraj pa so iskanje nadaljevali in odvrženo policijsko orožje na območju PU Ljubljana tudi našli. Ležalo naj bi nekje ob avtocesti, a pristojni lokacije niso razkrili.

Do incidenta je prišlo potem, ko so policisti v petek dopoldne na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Voznik je med postopkom policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom.