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21-letnik, ki je streljal na policista, gre v pripor

Ljubljana, 13. 09. 2026 18.17 pred 54 minutami 1 min branja 15

Avtor:
STA Ne.M.
Policijska intervencija na gorenjski avtocesti

Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so v soboto na terenu našli odvzeto pištolo. Iskalna akcija je že v petek potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti PU Ljubljana, medtem ko je iskalno akcijo na območju Radovljice izvajala PU Kranj.

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Kot smo na 24UR poročali v soboto, so teren v petek prečesavali do mraka, približno do 19. ure, v soboto zjutraj pa so iskanje nadaljevali in odvrženo policijsko orožje na območju PU Ljubljana tudi našli. Ležalo naj bi nekje ob avtocesti, a pristojni lokacije niso razkrili.

Do incidenta je prišlo potem, ko so policisti v petek dopoldne na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Voznik je med postopkom policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom.

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Osumljenec se je po streljanju usedel v policijsko vozilo in se odpeljal proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lesc, mu sledili ter ga nato prijeli na območju Radovljice.

Enaindvajsetletnik je že v četrtek na območju Viča trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Berbelund
13. 09. 2026 19.14
diamantni pilingaš matoz ga bo rešil kot je vsaj 100 x jajota!
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0 0
Slovenska pomlad
13. 09. 2026 19.13
Revež sicer ta poba
Odgovori
+1
1 0
Berbelund
13. 09. 2026 19.12
kandidat za v vlado!
Odgovori
+1
2 1
jutri_pa_res
13. 09. 2026 19.02
Treba bo prevzeti postopke policistov v ZDA. V letu 2025 je v ZDA med opravljanjem dolžnosti umrlo 111 policistov, od tega jih je bila polovica ustreljenih, večina iz vozil, ki so jih ustavljali. Tako da je tam skrajno sumljivo, če se nekdo v vozilu čudno obnaša, če npr. noče dati rok na vrh volana, noče na poziv izstopiti ipd...Policista sta običajno v paru, eden izvaja postopek z voznikom, drugi stoji ob svojem vozilu z roko na pištoli...Vsako ogrožanje policista s premikom vozila ali namerno zaletavanje v policijski avto se smatra kot napad s smrtonosnim orožjem in policija takoj odgovori s strelnim orožjem...Da ne rečem, kako je v takem primeru, kot se je zgodil tukaj...
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+0
1 1
Berbelund
13. 09. 2026 19.15
ja vso nesnago je treba privlet k nam !a ne?
Odgovori
0 0
Sirhakel77
13. 09. 2026 18.55
Za tole bi v ZDA pokasiral 20-30 let, pri nas pa bo dobil po vsej verjetnosti max.5 let ali celo to ne.
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+1
2 1
BroNo1
13. 09. 2026 19.07
Dobil ne bo nič, ker je bil drogiran in nerazsoden. Kako je pri nas vse zgrešeno?!
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+3
3 0
SAKOSAKO
13. 09. 2026 18.38
To je pa res čudno, da ga je naše sodstvo dalo v pripor! Itak bo pa njegov odvetnik rekel da je bil neprišteven in bo kmalu spet med nami!
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+4
5 1
flojdi
13. 09. 2026 18.37
??zakaj pa ne direkt v zapor.?kako se pise?cgav angelck pa je
Odgovori
+2
3 1
Bolfenk2
13. 09. 2026 18.32
Škoda za družbo, da ni preprosto padel v spopadu s policijo enako kot oni hrvaški bivši specialec na Dolenskem. Koliko stroškov bi prihranili za zapore in sodni proces. Predvsem pa ne bi bilo nevarnosti, ko bo norec nekoč prišel iz zapora.
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+6
7 1
Bolfenk2
13. 09. 2026 18.33
Minister, dajte malo višja pooblastila policajem, ko nekdo strelja na njih.
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+6
8 2
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