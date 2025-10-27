21-letnik pred preiskovalnega sodnika, policija ga je kot mladoletnika že obravnavala

Kriminalisti bodo 21-letnega osumljenca, ki je pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu pretepel 48-letnika, ki je pozneje v bolnišnici umrl, danes privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta bo odločil o priporu, podaljšanju pridržanja ali morebitni izpustitvi na prostost. Policisti so sicer že v nedeljo razkrili, da so ga kot mladoletnika že obravnavali, in sicer zaradi kaznivega dejanja nasilništva in spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let.

Poročali smo že, da je policija v povezavi s tragičnim dogodkom, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan Aleš Šutar, prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, ki ga bodo s kazensko ovadbo danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Ta bo odločil o tem, ali se mu odredi pripor, podaljša pridržanje ali pa se ga po 48 urah izpusti na prostost. Šutarja naj bi napadla skupina mladih Romov, a zanj naj bi bil usoden en udarec. 21-letnik, doma iz Šentjerneja, je tako osumljen kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe in ne uboja. V primeru, da poškodovani zaradi poškodbe umre, kazenski zakonik predvideva kazen zapora od treh do petnajstih let.

Kozarec brizganca za umorjenega Aleša Šutarja. icon-picture-layer-2 1 / 8

Kot mladoletnik je bil že obravnavan

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, je v nedeljski izjavi za javnost povedal, da so bili policisti 25. oktobra nekaj po 2.30 obveščeni o dogodku, v katerem je bil na Rozmanovi ulici v Novem mestu na javnem kraju poškodovan moški. Operativno-komunikacijski center je na kraj takoj napotil policiste. 48-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb v večernih urah umrl. Policisti in kriminalisti so takoj začeli z intenzivno kriminalistično preiskavo, ki jih je še istega dne pripeljala do 21-letnega osumljenca, ki so mu odvzeli prostost in ga pridržali.

Štern je na novinarsko vprašanje o tem, ali ima 21-letnik zgodovino kaznivih dejanj, odgovoril, da ta v času polnoletnosti s strani policije ni bil procesuiran, je bil pa kot mladoletnik evidentiran za kazniva dejanja – nekaj premoženjske kriminalitete, pa tudi dve kaznivi dejanji – eno z elementi nasilništva, drugo pa spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let.

Vlada se bo že danes lotila priprave radikalnih ukrepov, ki jih je napovedal premier Robert Golob. Predstavila naj bi jih že v torek na izredni seji novomeškega občinskega sveta. Poleg tega bo Golob danes DZ seznanil z odstopoma ministrov za pravosodje Andreje Katič in za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in se lotil iskanja novih ministrov.

Odrejen strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto