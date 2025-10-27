Svetli način
21-letnik pred preiskovalnega sodnika, policija ga je kot mladoletnika že obravnavala

Novo mesto, 27. 10. 2025 08.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Kriminalisti bodo 21-letnega osumljenca, ki je pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu pretepel 48-letnika, ki je pozneje v bolnišnici umrl, danes privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta bo odločil o priporu, podaljšanju pridržanja ali morebitni izpustitvi na prostost. Policisti so sicer že v nedeljo razkrili, da so ga kot mladoletnika že obravnavali, in sicer zaradi kaznivega dejanja nasilništva in spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let.

Poročali smo že, da je policija v povezavi s tragičnim dogodkom, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan Aleš Šutar, prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, ki ga bodo s kazensko ovadbo danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Ta bo odločil o tem, ali se mu odredi pripor, podaljša pridržanje ali pa se ga po 48 urah izpusti na prostost.

Šutarja naj bi napadla skupina mladih Romov, a zanj naj bi bil usoden en udarec. 21-letnik, doma iz Šentjerneja, je tako osumljen kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe in ne uboja. V primeru, da poškodovani zaradi poškodbe umre, kazenski zakonik predvideva kazen zapora od treh do petnajstih let.

Kot mladoletnik je bil že obravnavan

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, je v nedeljski izjavi za javnost povedal, da so bili policisti 25. oktobra nekaj po 2.30 obveščeni o dogodku, v katerem je bil na Rozmanovi ulici v Novem mestu na javnem kraju poškodovan moški. Operativno-komunikacijski center je na kraj takoj napotil policiste. 48-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb v večernih urah umrl. Policisti in kriminalisti so takoj začeli z intenzivno kriminalistično preiskavo, ki jih je še istega dne pripeljala do 21-letnega osumljenca, ki so mu odvzeli prostost in ga pridržali.

Preberi še Pretepeni Novomeščan umrl, osumljenca prijeli

Štern je na novinarsko vprašanje o tem, ali ima 21-letnik zgodovino kaznivih dejanj, odgovoril, da ta v času polnoletnosti s strani policije ni bil procesuiran, je bil pa kot mladoletnik evidentiran za kazniva dejanja – nekaj premoženjske kriminalitete, pa tudi dve kaznivi dejanji – eno z elementi nasilništva, drugo pa spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let.

Vlada se bo že danes lotila priprave radikalnih ukrepov, ki jih je napovedal premier Robert Golob. Predstavila naj bi jih že v torek na izredni seji novomeškega občinskega sveta. Poleg tega bo Golob danes DZ seznanil z odstopoma ministrov za pravosodje Andreje Katič in za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in se lotil iskanja novih ministrov.

Preberi še Vlada v pripravo 'radikalnih ukrepov', Golob v iskanje novih ministrov

Odrejen strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto

Ker je ob takšnih tragičnih dogodkih treba preveriti vse okoliščine, predvsem pa v nadaljevanju preprečiti, da se kaj takšnega ne bi ponovilo, je generalni direktor policije odredil strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Novo mesto, kjer se bodo preverile okoliščine, kako sta Policijska uprava Novo mesto in Policijska postaja Novo mesto v kritičnem obdobju in nasploh načrtovali izvajanje aktivnosti za zagotovitev varnosti na njihovem območju.

V sklopu nadzora bodo prav tako preverili, ali bi lahko z drugačnim načinom izvedbe policijskih nalog tovrstni tragični dogodek preprečili. Po končanem nadzoru bodo o tem seznanili javnost in izvedli morebitne ustrezne ukrepe.

