22 let od prvega smučarskega spusta z Everesta

"Smučanje po grebenih je kot bi smučal na robu prepada," je povedal za The Independent kmalu po spustu. "Velikokrat je del mojih smuči visel v Tibetu, včasih pa v Nepalu. Torej si lahko predstavljate, da nisem imel popolnega stika s površino."

Med spustom z Everesta se je Karničar izognil nevarnosti na Hillary Step, skoraj navpičnem skalnem vzponu, in ledenem slapu Khumbu, kjer se lahko ledeni bloki zlomijo in padejo brez opozorila.

Karničar je z ekipo mesec dni plezal po južni steni Everesta, po nekaj urah počitka na vrhu pa je zgodaj zjutraj začel sestop. Na poti se mu je uspelo izogniti nevarnostim podiranja ledenih sten, močnega vetra in globokih razpok. Štiri ure in 40 minut kasneje je bil spust končan. Karničar je prišel v bazni tabor, izčrpan z otrplimi prsti. "Bilo je, kot da bi bil svetlobna leta od tega sveta," se je spominjal v intervjuju za spletno stran Planet Mountain leta 2002. "Nisem se mogel niti počutiti srečnega."

Leta 2000 je Karničar opravil najbolj prepoznaven in zahteven izziv. Kot prvi človek na svetu je neprekinjeno smučal z najvišje gore na svetu, 8848 metrov visokega Everesta.

Davo in Drejc Karničar

Z bratom Andrejem sta kot prva Slovenca dosegla osemtisočaka Anapurna in nato presmučala njeno severno steno po francoski smeri. Anapurna je gora, na katero se je izredno težko povzpeti, njene poti so polne globokih razpok ter navpičnih ledenih pečin. Višje ko se pot vzpenja, težje je shajati z nizko vsebnostjo kisika. Vendar to ni preprečilo ekstremnemu alpskemu smučarju Karničarju, da osvoji še ta izziv.

Za Dava Karničarja bi lahko rekli, da je pisal zgodovino slovenskega alpinizma. Opravil je več kot 1700 alpinističnih tur, presmučal je alpske stene Triglava, Jalovca in Špika, pa tudi zahtevno steno Eigerja in vzhodno steno Matterhorna.

Karničar se je rodil na Jezerskem 26. oktobra 1962. Že njegovi starši so bili strastni oboževalci smučanja in plezanja, tako da je to bilo Karničarju položeno že v zibko. Kot deček je tekmoval za reprezentanco Jugoslavije v alpskem smučanju.

Razumel je nevarnosti, ki so jih predstavljale njegove pustolovščine, a ga to ni ustavilo. Njegov brat Andrej je izgubil osem prstov na nogi zaradi ozeblin med njunim spustom po Anapurni leta 1995. Leto pozneje je Davo izgubil dva prsta zaradi ozeblin med nevihto, ki je ubila osem plezalcev – katastrofo, ki jo je opisal Jon Krakauer v svoji knjigi Into Thin Air.

In leta 1997 so Karničarjev brat Luka in štirje drugi člani njegove reševalne ekipe umrli, ko se je med urjenjem pretrgala varnostna vrv, povezana s helikopterjem.

Lou Dawson, smučarski alpinist, ki je ustanovil spletno stran Wild Snow, je dejal, da ni nepremišljenost tista, ki je ljudi, kot je Karničar, nagnala k smučanju po 8000-metrskih gorah.

"To je kombinacija fizičnih sposobnosti, duševne moči in inteligence," je pojasnil. "V tem je vidik gorske duhovnosti. Nepremišljena oseba bi to naredila bolj zaradi vznemirjenja; oseba, ki se ukvarja s temi ekstremnimi športi, to počne zase."