22-letni Žan ujel soma kapitalca: dolgega 255 cm in težkega okoli 100 kg

Som je največja sladkovodna riba, ki lahko v dolžino zraste do tri metre in tehta več kot 100 kilogramov. 255 centimetrskega soma sta ujela z metodo bučkanja. Gre za tradicionalen način lovljenja te sladkovodne ribe. Pri bučkanju gre za tehniko, kjer z leseno palico, ki ima na koncu krogec rahlo tolčejo po vodi in tako ustvarijo valovanje. Žan razloži, da ta tehnika oponaša hranjene soma, valovanje pa soma lahko spominja tudi na grmenje, saj so v takih vremenskih razmerah najbolj aktivni.

In tokrat jima je na ta način uspelo. Kapitalca sta na čoln z očetom vlekla 45 minut. Naslednjo oviro pa je predstavljal čoln, ki je bil dolg 'le' 220 metrov. Nekoliko prekratek za ulov, ampak Žan pravi, da ju to ni ustavilo, soma sta spravila na čoln in ga prenesla na brežino.