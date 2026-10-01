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22-letnik naj bi bil ranjen v nogo, komisija bo preverila okoliščine

Škofja Loka, 01. 10. 2026 19.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Leja Hrovat
streljanje

Znanih je več podrobnosti o posredovanju policistov v okolici Škofje Loke, med katerim so ustrelili 22-letnega moškega. Ta je huje poškodovan, neuradno naj bi ga ustrelili v nogo. In čeprav je na posnetku videti, kot da skuša napadalec zbežati pred policisti, v policijskem sindikatu opozarjajo: posnetek prikazuje le del zgodbe. Minister Franci Matoz je že odredil poročilo o incidentu, na Generalni policijski upravi pa so za to ustanovili posebno komisijo.

Burno dogajanje v torek zvečer v Virmašah. Na posnetku, ki smo ga pridobili, je razvidno, da začne napadalec bežati, nato se slišijo trije streli. 

Ni vse tako, kot je videti, pravi predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak. "Ko je šel v smeri enega od policistov, kar posnetek ne prikazuje, je prišlo do uporabe strelnega orožja, do opozorilnega strela in do streljanja. Policisti so ravnali strokovno in pošteno, da so zaščitili sebe," pove. 

Zaenkrat ni jasno, ali je bil strel neposreden ali le posledica odboja opozorilnega strela, več bo, kot kaže, morala pokazati preiskava. Kot so nam sporočili z notranjega ministrstva, je minister takoj, ko je bil obveščen o dogodku, odredil, naj pristojni direktorat za policijo in druge varnostne naloge preveri ravnanje policistov v konkretnem primeru.

Z Generalne policijske uprave pa so sporočili, da so imenovali komisijo, ki bo preverila vse okoliščine uporabe prisilnih sredstev, pregledala morebitne posnetke ter opravila razgovore s policisti, udeleženci in pričami dogodka.

"Ko je policist napaden, izvleče orožje in strelja v smeri osebe. Kam pa osebo zadane, je v tistem trenutku težko oceniti, ker človek, ki se giba, je gibljiva tarča in kam prileti nek metek, ali prileti v nogo, trup ali pa v roko ali telo, je težko ocenit, bo pokazala preiskava," še doda Toplak. 

Neuradno smo izvedeli, da je bil 22-letnik ustreljen v nogo. Zaradi hudih poškodb naj bi ga odpeljali v ljubljanski UKC, kjer se še vedno zdravi - tega nam sicer na kranjski policijski upravi niso potrdili, so pa zapisali, da življenje osebe ni ogroženo in da je strelno orožje skrajni ukrep, ki ga policisti uporabijo le, ko je neposredno ogroženo življenje.

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