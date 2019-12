Lokomotiva muzejskega vlaka je bila že dobro ogreta. Vagoni, izpod katerih se je dvigovala para, pa so bili polni otrok. In ko so strojevodje preverile še zadnje podrobnosti na vlaku, je po peronu končno prikorakal tudi božiček. Otrokom je delil bombone, njegova žena pa jih je razveseljevala s štempiljko. Otroci so se mu zahvalili s petljem.

Hvaležnosti verigi dobrih ljudi, pa niso mogli skrivati niti starši. "Veliko mi pomeni, da lahko gremo tako z družino, ker si drugače ne moramo privoščiti," je povedal eden od staršev.

Čarobni svet podzemlja, vlakec in človeška ribica, so bili dogodki, ki so se jih družine najbolj veselile. "Družine imajo pri nas celostno podporo in v programu Veriga dobrih ljudi skušamo res delati to verigo trdno in močno in iti tako v novo uspešno leto," je povedala Nina Facchini iz Zveze prijateljev mladine. In to, ob pomoči številnih partnerjev projekta, ne bi smelo biti pod vprašajem.

Predsednik upravnega odbora postonjske jame Marjan Batagelj je ob dogodku dejal, da ga je najbolj razveselila dobra volja otrok. "Ko vidiš teh 220 nasmehov, je to zame bolj pomembno kot vsak protokol, ki pride v Slovenijo." In prav nasmehi verigo dobrih ljudi delajo še močnejšo, kot jamski vlakec.