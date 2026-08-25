2200 stanovanjskih enot: v teku za pol milijarde evrov investicij

Na republiškem stanovanjskem skladu imajo trenutno v fazi gradnje štiri projekte, in sicer Partizan Jesenice, Lukovica ter Lendava 1. in 2. faza. S temi bo zgrajenih 208 stanovanjskih enot, skupna investicijska vrednost pa znaša z davkom skoraj 40 milijonov evrov, je na današnji predstavitvi stanja aktualnih razpisov dejal predsednik uprave sklada Remec. V fazi javnega naročila gradnje imajo šest projektov: Novi trg Celje, Mirna, Ob Savi Kranj 1. in 2. faza, Novo Pobrežje Maribor 1. faza in Kobiljski klasi. V okviru teh projektov bo vzpostavljenih 642 stanovanjskih enot, skupna vrednost investicij pa znaša nekaj nad 141 milijonov evrov z DDV. V fazi priprave imajo 14 projektov v skupni vrednosti skoraj 245 milijonov evrov, s katerimi bodo predvidoma pridobili 1044 stanovanj. Med temi 14 projekti je Remec izpostavil sosesko Glince v ljubljanskem Podutiku. Za slednjo so na skladu pridobili gradbeno dovoljenje, a je po Remčevih besedah organizacija Alpe Adria Green (AAG) na upravno sodišče vložila tožbo.

Črtomir Remec FOTO: Luka Kotnik

Kot je zatrdil predsednik uprave sklada, so pri tem projektu vse naredili enako kot pri projektih v Kranju in Mariboru in sam ne vidi razloga, da se to zadevo problematizira. "Za nas to ne pomeni bistvene spremembe, zdaj smo intenziteto prestavili v Kranj in v Maribor," je zagotovil.

Upajo, da bodo stroški gradnje bolj obvladljivi

Še štirje projekti so medtem v fazi priprave na daljši rok, z njimi pa naj bi pridobili 327 stanovanj. Skupna vrednost teh štirih projektov po trenutnih ocenah znaša nekaj manj kot 66 milijonov evrov. Skupno imajo tako v gradnji in pripravi 2221 stanovanjskih enot v skupni investicijski vrednosti nekaj manj kot 492 milijonov evrov. "Seveda so te vrednosti tudi z investicijsko rezervo in predvsem računamo, da bomo na trgu dosegli boljše ponudbe in da bomo čim bolj znižali te investicijske vrednosti," je dejal Remec. Med drugim je izrazil upanje, da se bodo razmere na trgu gradbenih del umirile in da bodo stroški gradnje postali bolj obvladljivi. Sklad je bil od leta 2023 deležen štirih dokapitalizacij. V letih 2023 in 2024 so prejeli po 25,5 milijona evrov, lani 100 milijonov, letos pa 75 milijonov evrov, je spomnil Remec.

Stanovanjski sklad RS upam da se bodo razmere na trgu gradbenih del umirile. FOTO: Bobo

Kot je dejal, so vso to dokapitalizacijo iz zadnjih dveh let aktivirali: 100 milijonov evrov je namenjenih za razpise za gradnjo, 50 milijonov za razpis za soinvestitorstvo za občine, mestne sklade in neprofitne stanovanjske organizacije ter 25 milijonov za poziv za nakup dokončanih stanovanj oziroma zemljišč.

Remec o kazenski ovadbi