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Slovenija

2200 stanovanjskih enot: v teku za pol milijarde evrov investicij

Ljubljana, 25. 08. 2026 15.36 pred 55 minutami 3 min branja 23

Avtor:
STA N.L.
Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami

Stanovanjski sklad RS trenutno izvaja oziroma pripravlja skupno 28 projektov, s katerimi bo vzpostavljenih več kot 2200 stanovanjskih enot. Skupna vrednost investicij po trenutni oceni znaša skoraj pol milijarde evrov, a predsednik uprave sklada Črtomir Remec računa, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in bo končna vrednost investicij nižja.

Na republiškem stanovanjskem skladu imajo trenutno v fazi gradnje štiri projekte, in sicer Partizan Jesenice, Lukovica ter Lendava 1. in 2. faza. S temi bo zgrajenih 208 stanovanjskih enot, skupna investicijska vrednost pa znaša z davkom skoraj 40 milijonov evrov, je na današnji predstavitvi stanja aktualnih razpisov dejal predsednik uprave sklada Remec.

V fazi javnega naročila gradnje imajo šest projektov: Novi trg Celje, Mirna, Ob Savi Kranj 1. in 2. faza, Novo Pobrežje Maribor 1. faza in Kobiljski klasi. V okviru teh projektov bo vzpostavljenih 642 stanovanjskih enot, skupna vrednost investicij pa znaša nekaj nad 141 milijonov evrov z DDV.

V fazi priprave imajo 14 projektov v skupni vrednosti skoraj 245 milijonov evrov, s katerimi bodo predvidoma pridobili 1044 stanovanj.

Med temi 14 projekti je Remec izpostavil sosesko Glince v ljubljanskem Podutiku. Za slednjo so na skladu pridobili gradbeno dovoljenje, a je po Remčevih besedah organizacija Alpe Adria Green (AAG) na upravno sodišče vložila tožbo.

Črtomir Remec
Črtomir Remec
FOTO: Luka Kotnik

Kot je zatrdil predsednik uprave sklada, so pri tem projektu vse naredili enako kot pri projektih v Kranju in Mariboru in sam ne vidi razloga, da se to zadevo problematizira. "Za nas to ne pomeni bistvene spremembe, zdaj smo intenziteto prestavili v Kranj in v Maribor," je zagotovil.

Upajo, da bodo stroški gradnje bolj obvladljivi

Še štirje projekti so medtem v fazi priprave na daljši rok, z njimi pa naj bi pridobili 327 stanovanj. Skupna vrednost teh štirih projektov po trenutnih ocenah znaša nekaj manj kot 66 milijonov evrov.

Skupno imajo tako v gradnji in pripravi 2221 stanovanjskih enot v skupni investicijski vrednosti nekaj manj kot 492 milijonov evrov. "Seveda so te vrednosti tudi z investicijsko rezervo in predvsem računamo, da bomo na trgu dosegli boljše ponudbe in da bomo čim bolj znižali te investicijske vrednosti," je dejal Remec.

Med drugim je izrazil upanje, da se bodo razmere na trgu gradbenih del umirile in da bodo stroški gradnje postali bolj obvladljivi.

Sklad je bil od leta 2023 deležen štirih dokapitalizacij. V letih 2023 in 2024 so prejeli po 25,5 milijona evrov, lani 100 milijonov, letos pa 75 milijonov evrov, je spomnil Remec.

Stanovanjski sklad RS upam da se bodo razmere na trgu gradbenih del umirile.
Stanovanjski sklad RS upam da se bodo razmere na trgu gradbenih del umirile.
FOTO: Bobo

Kot je dejal, so vso to dokapitalizacijo iz zadnjih dveh let aktivirali: 100 milijonov evrov je namenjenih za razpise za gradnjo, 50 milijonov za razpis za soinvestitorstvo za občine, mestne sklade in neprofitne stanovanjske organizacije ter 25 milijonov za poziv za nakup dokončanih stanovanj oziroma zemljišč.

Remec o kazenski ovadbi

Kot je na današnjem srečanju z novinarji obenem razkril Remec, je bila kazenska ovadba, ki je bila marca 2024 vložena proti njemu zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja oz. zaračunavanja stroškovne namesto neprofitne najemnine, zavrnjena.

Po Remčevih besedah je to dokaz, da sklad posluje zakonito. "Tržna najemnina, ki smo jo uporabljali v določenih primerih, je popolnoma zakonita in jo uporabljajo vse občine in vsi mestni stanovanjski skladi, česar pa vlagatelja ovadbe očitno nista vedela," je še zatrdil in ocenil, da se je z ovadbo poskušalo diskreditirati njega osebno.

stanovanjski sklad stanovanjska gradnja nepremičnine Črtomir Remec investicije

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KOMENTARJI23

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2mt8
25. 08. 2026 16.43
To je namenjeno slovenskim državljanom, ki imajo poleg slovenskega še državljanstvo BiH ali Srbije
Odgovori
0 0
testosteron
25. 08. 2026 16.43
In kdo bo dobil ta stanovanja ?...družine iz juga, razni socialkarji, ...slovenci itak ne !!!
Odgovori
0 0
kakorkoliže
25. 08. 2026 16.43
Stanovanjski sklad je mafija, ki preko omejene ponudbe skrbi, da se ohranja nora rast cen nepremičnin in najemnin.
Odgovori
0 0
prfox
25. 08. 2026 16.40
Vlada Roberta Goloba je najprej odprla vrata Slovenije nezakonitim migrantom. Nato pa je še odprla davkoplačevalsko denarnico. Slovenski davkoplačevalci so samo v zadnjih štirih letih Golobove vlade za njih odšteli več kot 185 milijonov evrov. Več kot polovici tega denarja ni mogoče slediti na Erar-ju.
Odgovori
+2
2 0
MasteRbee
25. 08. 2026 16.37
Naj država končno reši to stanovanjsko politiko z močnim javnim fondom neprofitnih in socialnih stanovanj, stroga kapica na najemnine in zakonsko omejevanje rasti, dolgoročne ali celo za nedoločen čas z visoko varnostjo, pravno in najemno.
Odgovori
0 0
rok1211
25. 08. 2026 16.32
premalo žal..išče jih več kot 10000
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-1
0 1
Holy50
25. 08. 2026 16.30
Na koncu se bo pa celi stanovanjski sklad prodal političnim prijateljem pa imamo.
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+1
2 1
Castrum
25. 08. 2026 16.25
No vidite, kot je rekel Luka - 3.000 stanovanj na leto....
Odgovori
-1
0 1
prfox
25. 08. 2026 16.33
stanovanja so v vrednosti 200k, plačali pa jih bomo davloplačevalci
Odgovori
+2
2 0
vlahov
25. 08. 2026 16.24
Upam , da jih ne napolnijo tujci .
Odgovori
+5
5 0
lakala28
25. 08. 2026 16.19
Vse to so pravljice. Sedaj, ko je nastopila vlada prevarantov, bo cena x 4, vse bodo pa pokupili bolnikovi tajkuni, oproščeni plačevanja davkov, in potem za visoke najemnine oddajali mladim družinam, kot doslej. Pa kaj tu ni jasno? Aja to očitno, da smo z naivnim oddajanjem glasov kriminalcem, lažnivcem in goljufom marca 2026 mlade prikrajšali za lepo količino stanovanj. Pa več sreče in pameti prihodnjič. Srečno Slovenija, rabili jo bomo.
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-3
0 3
prfox
25. 08. 2026 16.21
Vlade prevarantov smo se pravkar rešili, kje si bil? Vodič po aferah Golobove vlade (preiskovalno.si)
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+5
5 0
zibertmi
25. 08. 2026 16.04
in to se gradi po sloveniji iz denarja-sklada ,ki ga je uzakonila vlada roberta goloba,bolje pozno kot nikoli.če nebi bilo toliko birokracije pri nas,bi šle mnoge gradnje iz tega časovnega obdobja h koncu,pa nobena vlada še ni pohitrila postopkov,tudi nobena janševa ne,ki v 36 letih kaj dobrega za slovenijo sploh ni naredila
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-2
2 4
prfox
25. 08. 2026 16.12
Na republiškem stanovanjskem skladu imajo trenutno v fazi gradnje štiri projekte, in sicer Partizan Jesenice, Lukovica ter Lendava 1. in 2. faza. S temi bo zgrajenih 208 stanovanjskih enot, skupna investicijska vrednost pa znaša z davkom skoraj 40 milijonov evrov
Odgovori
+1
1 0
prfox
25. 08. 2026 16.13
skoraj 200.000k za stanovanje
Odgovori
+0
1 1
prfox
25. 08. 2026 15.53
cene? za koga so? doživljenski kredit za eno tako stanovanje?
Odgovori
+0
2 2
zibertmi
25. 08. 2026 16.05
večina teh stanovanj bo najemniških,ne za prodajo v lasti stanovanjskega sklada in občin
Odgovori
+1
2 1
lakala28
25. 08. 2026 16.21
Ni. Za bolnikove tajkune, ki so po novem oproščeni plačevanja davkov, je to drobiž. Vse jasno? Mladi so zgodovina od marca 2026 naprej. vlada prevarantov dela izključno za najbolj bogate v tej državi.
Odgovori
-4
0 4
Bozjidar
25. 08. 2026 15.52
Zdaj se bodokitili z dosezki prejsnje vlade?
Odgovori
+0
3 3
prfox
25. 08. 2026 16.01
Misliš na 30.000 stanovanj?
Odgovori
+2
4 2
MarkoJur
25. 08. 2026 16.01
Nevidne hiše, nevidna stanovanja...
Odgovori
-2
2 4
zibertmi
25. 08. 2026 16.05
neviden si ti pojdi v klet,da te dodatno sfrizirajo
Odgovori
-5
0 5
zmerni pesimist
25. 08. 2026 15.48
Za naše ki prihajajo
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+1
2 1
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