22.000 ton soli, 200 plužnih vozil in 490 delavcev pripravljenih na zimsko sezono

Pred začetkom zimske sezone je na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana potekala konferenca o rednem vzdrževanju cest in zimski službi. Predstavniki letališča, Darsa in Direkcije RS za infrastrukturo so zagotovili, da so na novo zimsko sezono pripravljeni, izpostavili pa so tudi izzive s kadri in podnebnimi spremembami.

Zimska služba na letališču začne delati že s 1. novembrom. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kot je povedal vodja upravljanja centralne infrastrukture v Fraportu Slovenija Rok Fojkar, se na letališču zimska služba začne že s 1. novembrom. Skrbijo pa ne le za čiste in posute površine, temveč tudi za razledenitev letal. Njihova naloga je, da je letališče stalno operativno, pri tem pa se srečujejo z izzivi podnebnih sprememb in s tem povezanih vremenskih ekstremov. "En dan imamo neznosno vročino, da delavci ne morejo izvajati del, naslednji dan pa neurja in poplave, kar otežuje obratovanje letališča," je dejal. Zaradi vse bolj milih zim pa se postavlja vprašanje smotrnosti vlaganja v mehanizacijo oziroma v sredstva zimske službe. Ta so namreč vse slabše izkoriščena, na letališču gledajo na to, da je iste stroje možno uporabljati tudi v poletnem času, kar tehnološki razvoj omogoča.

Brnik pozimi FOTO: Miro Majcen icon-expand

Standardi varnosti in s tem povezane zahteve so na drugi strani vedno višji, je povedal Fojkar. Opozoril je tudi na pomanjkanje tehničnega kadra, ki ga morajo zato sami vzgajati, povezujejo se tudi s šolami. Kot je izpostavil, skušajo omenjene izzive reševati z digitalizacijo, avtomatizacijo procesov in robotizacijo sredstev.

Dars: Pripravljeni smo na velike količine snega in nizke temperature

Tudi v Darsu imajo kar nekaj podobnih izzivov, je povedala direktorica vzdrževanja cest Jasna Kramar. Pojasnila je, da uvajajo nove digitalne procese, čemur sledijo tudi z izobraževanjem kadrov, ki so jim lahko nova digitalna orodja v pomoč. Posebno pozornost namenjajo tudi povečanju varnosti zaposlenih, ki delajo na cestah. O varnosti izobražujejo same zaposlene, hkrati vlagajo v opremo za večjo varnost, poudarek pa dajejo tudi osveščanju uporabnikov avtocest. Lani večje nesreče s smrtnim izidom niso zabeležili, imeli pa so smrtno žrtev v letu 2023. Več kot 490 sodelavcev je na Darsu že pripravljenih na zimsko sezono, ki se uradno začenja s 15. novembrom, nekatere avtoceste pa so v minulih tednih že posipali. Pripravljenih imajo več kot 22.000 ton soli ter več kot 200 plužnih in specialnih vozil.

Plužne službe na avtocesti pri Postojni FOTO: Bobo icon-expand