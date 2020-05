2,23 milijona evrov nakazil za temeljni dohodek

Pogoj v zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je, da so samozaposlenim prihodki letos upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019.

"Do tega dohodka so upravičeni samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki iz tega statusa za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka," so navedli. Ti so ga danes prejeli za marec in april v sorazmernem delu glede na delež vključitve v zavarovanje do polnega zavarovalnega časa.

Kot so pojasnili, gre na primer za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposleni za na primer 20 ur, do polnega zavarovalnega časa pa so zavarovani iz naslova koriščenja starševskega varstva ali iz delovnega razmerja, ali za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposleni za na primer 10 ur, do polnega zavarovalnega časa pa kot upokojenci.

Furs je prvo tranšo nakazil izvedel pred prvomajskimi prazniki, in sicer za 32.015 upravičencem v skupnem znesku 11,2 milijona evrov. Drugo je izvedel 8. maja v znesku 27,5 milijona evrov za nekaj več kot 37.500 upravičencev. Naslednja tranša za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka bo 10. junija.

