22. obletnica delovanja NSi: 'Ponosni smo na naše delo'

NSi obeležuje 22. obletnico delovanja, ob čemer so ponosni, da udejanjajo idejo krščanske demokracije, jo poskušajo živeti in delati dobro za ljudi, je dejala podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič. O kandidatu za predsednika republike znotraj stranke še tečejo pogovori, prav tako o podpori referendumskim pobudam SDS.

NSi je bila ustanovljena na današnji dan pred 22 leti, pod vodstvom Andreja Bajuka. Ta je ob ustanovitvi stranke dejal, da bo NSi sodobna, odprta stranka, ki bo prispevala k zvišanju slovenske politične kulture, njen cilj bo gmotno premožna Slovenija, duhovno čila in evropsko pluralna, je dejala podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič. "Skozi vsa ta leta se skušamo držati vodila prvega predsednika," je dejala. Stranka se trudi za dialog, krščanske vrednote, podpirajo močno Evropo, ki jo kot majhna država potrebujemo, pravi. Ponosni so na delo svojih ministrov v prejšnji vladi. "Želeli bi si, da bi tako učinkovito delala tudi sedanja vlada," je dodala.

icon-expand Podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič FOTO: POP TV

Glede treh referendumskih pobud, ki jih je vložila SDS, je pojasnila, da se v stranki o podpori referendumom še pogovarjajo. Ne bodo podprli referenduma o zakonu o vladi, saj menijo, da se mora vsaka vlada organizirati, ko sama meni, da bo učinkovita. "Čez štiri leta bodo volivci povedali, ali je število ministrstev doprineslo k kakovosti njihovega življenja," je dejala. Razmišljajo pa o tem, da bi podprli referendumsko pobudo za zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), saj menijo, da ne bi bilo slabo, če bi ljudje povedali, kakšno RTVS si želijo. A se bodo o podpori referendumu še pogovorili na organih stranke, prav tako o podpori referendumu za zakon o dolgotrajni oskrbi. "Referendum je najvišja oblika demokracije, vendar jo za vsako stvar ne gre izkoriščati," je dodala. Menijo pa, da bi referendume morali združiti s predsedniškimi volitvami.

icon-expand Člani NSi s predsednikom Matejem Toninom v Cankarjevem domu. FOTO: Luka Kotnik

O kandidatu za predsednika republike se bodo v stranki odločili v začetku septembra. Čadonič Špeličeva je dejala, da čakajo na odločitev nekdanje predsednice in evropske poslanke Ljudmile Novak. Želijo si dobrega in kompetentnega predsednika, ki bo združeval. "Bomo videli, če bomo našli med nami junaka," je dejala. Osredotočajo pa se tudi že na lokalne volitve, na katerih si želijo doseči dober rezultat. "Župani so tisti, ki kreirajo življenje danes in tukaj," je dejala. Za vlado Roberta Goloba se jim zdi, kot da so "še malo v učni dobi", pravi Čadonič Špeličeva. Slovenijo skušajo spreminjati po svoje, vlagajo zakone, ki po mnenju NSi niso dobri. "V NSi imamo civilno družbo absolutno za sogovornika, vendar mislimo, da mora vlada in politika, torej vladajoča koalicija, prevzeti odgovornost," pravi. Po nepotrebnem so posegli v zakone za nazaj, če bi tako delovala vsaka vlada, bi se vrteli v začaranem krogu, meni.

Ob tem je izpostavila predvsem zakone, ki se dotikajo davčne politike, ki se NSi zdijo korak nazaj. Po njeni oceni ti zakoni ne podpirajo dela in tistih, ki zaslužijo malo in znajo s svojim denarjem najbolje ravnati, ampak obdavčujejo delodajalce, ki temu nasprotujejo. "Morali bi upoštevati tiste, ki nam dajejo kruh," je dejala. Pri tem pa je dodala, da ne gre toliko za količino denarja kot za simboliko. Dotaknila se je tudi zvišanja davkov od stanovanjskih najemnin, ki se bodo po njenem mnenju prelili v najemnine, oz. se bodo stanovanja oddajala na črno. Poleg draginje je izpostavila tudi problem suše, ocenjuje, da bo pridelka od 50 do 100 odstotkov manj in bodo nekateri kmetje ostali brez dohodka. To se bo poznalo tudi na kakovosti in ceni hrane, meni. Prav tako se boji, da bodo morali kmetje poseči v črede živine. Vlado zato poziva, da čim prej razglasi naravno nesrečo, začne uraden postopek cenitve škode, sprosti državne rezerve in kmetom omogoči nakup krme za živali. Pozvala je še k odgovorni porabi vode in hrane.