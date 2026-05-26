23-letnika, obtoženega posilstva, groženj in izsiljevanja, čaka 15 let zapora

Kot poročata časnika, sta se obsojeni in takrat 17-letno dekle spoznala preko družbenih omrežij. Čeprav je vedel, koliko je dekle staro, jo je že v pisnih sporočilih nagovarjal k spolnosti, kar je vztrajno zavračala, kljub temu pa je po dalj časa trajajočem intenzivnem dopisovanju pristala na srečanje. Na njenem domu sta se avgusta 2023 srečala dvakrat, ko jo je 23-letnik petkrat posilil, začel pa jo je tudi izsiljevati s posnetki in fotografijami, ki jih je med napadi skrivaj posnel. Zagrozil ji je z albansko mafijo ter od nje zahteval denar za molk, pišeta Delo in Slovenske novice.
Dekle je sprva o dogajanju molčalo, ko se je vendarle zaupalo družini, pa so Kosovca nekaj dni pozneje prijeli policisti. Ta je v preiskavi zanikal vse očitke, a so pretehtali verodostojna izpoved žrtve, podprta z medsebojnimi sporočili, pa tudi številni drugi dokazi – fotografije modric na njenem telesu, mnenje sodnega izvedenca za kirurgijo in travmatologijo ter ginekološki ambulantni izvid iz bolnišnice.
Kranjsko okrožno sodišče je moškega septembra 2024 za pet kaznivih dejanj posilstva obsodilo na po tri leta zapora, deset mesecev so mu prisodili za izsiljevanje, šest mesecev pa za grožnje. Storilcu so izrekli enotno kazen 15 let zapora. Ob tem mu je sodišče prve stopnje izreklo tudi stransko kazen – izgon tujca iz države za obdobje petih let.
Ljubljansko višje sodišče je po pisanju časnikov junija lani skoraj v celoti zavrnilo pritožbo obrambe in potrdilo dosojeno zaporno kazen. So pa višji sodniki zaradi procesne napake sodišča na prvi stopnji razveljavili sodbo v delu, ki je predvidel petletni izgon iz Slovenije.
Zadnji poskus obrambe je bil zahteva za varstvo zakonitosti na Vrhovnem sodišču. V njej so vnovič predlagali, naj se obsojenec oprosti ali pa se sojenje razveljavi in ponovi pred spremenjenim senatom, češ da se mu s 15-letno zaporno kaznijo odvzemajo "najbolj aktivna leta življenja". Petčlanski senat vrhovnih sodnikov je njihove argumente v celoti zavrnil, še dodajata časnika.