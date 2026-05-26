23-letnika, obtoženega posilstva, groženj in izsiljevanja, čaka 15 let zapora

Kot poročata časnika, sta se obsojeni in takrat 17-letno dekle spoznala preko družbenih omrežij. Čeprav je vedel, koliko je dekle staro, jo je že v pisnih sporočilih nagovarjal k spolnosti, kar je vztrajno zavračala, kljub temu pa je po dalj časa trajajočem intenzivnem dopisovanju pristala na srečanje. Na njenem domu sta se avgusta 2023 srečala dvakrat, ko jo je 23-letnik petkrat posilil, začel pa jo je tudi izsiljevati s posnetki in fotografijami, ki jih je med napadi skrivaj posnel. Zagrozil ji je z albansko mafijo ter od nje zahteval denar za molk, pišeta Delo in Slovenske novice.

Dekle je sprva o dogajanju molčalo, ko se je vendarle zaupalo družini, pa so Kosovca nekaj dni pozneje prijeli policisti. Ta je v preiskavi zanikal vse očitke, a so pretehtali verodostojna izpoved žrtve, podprta z medsebojnimi sporočili, pa tudi številni drugi dokazi – fotografije modric na njenem telesu, mnenje sodnega izvedenca za kirurgijo in travmatologijo ter ginekološki ambulantni izvid iz bolnišnice.