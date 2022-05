Praznik dela: koliko ljudi dela ob nedeljah, od doma, prekarno?

Od oktobra 2020 so trgovine ob nedeljah zaprte. V mnogih poklicih pa zaradi narave dela ob sobotah, nedeljah in praznikih delo nemoteno poteka. V 2021 je ob sobotah pogosto ali občasno delalo 43,8 odstotka vseh delovno aktivnih. Ob nedeljah je delalo 22,8 odstotka delovno aktivnih. 34,4 odstotka je delo pogosto ali občasno opravljalo zvečer, 14,6 odstotka pa ponoči.

"Med poklici, ki so vsaj občasno opravljali delo ob koncu tedna ali ob manj ugodnih urah v dnevu, so izstopali kmetovalci, gozdarji in ribiči. Če ne upoštevamo delovno aktivnih v vojaških poklicih (njihov delež v skupnem številu delovno aktivnih je namreč zelo majhen), lahko sklenemo, da je bilo največ delovno aktivnih, ki so svoje delo opravljali ob koncu tedna, v skupini poklici za storitve, prodajalci (75 odstotkov jih je delalo ob sobotah, 36,3 odstotka ob nedeljah), ob manj ugodnih urah dneva pa delovno aktivni v poklicni skupini upravljavci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljavci (36,3 odstotka jih je delalo ponoči, 54,2 odstotka zvečer)," so zapisali v Surs.

Delež opravljanja dela od doma najvišji do zdaj

V lanskem letu je število zaposlenih, ki so svoje delo pogosto opravljali od doma, naraslo za 24.000. To je kar 52 odstotkov več kot v letu 2020. Od doma je pogosto delalo 8,6 odstotka zaposlenih, občasno pa 11,6 odstotka zaposlenih.

Delež zaposlenih, ki svoje delo včasih ali pogosto opravljajo od doma, se je v zadnjih desetih letih povečal za 6,5 odstotne točke. V letu 2011 je znašal 13,7 odstotka, v letu 2021 pa 20,1 odstotka.