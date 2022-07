V Ormožu in okolici te dni poteka že 23. študentska delovna brigada. 50 mladih iz vse Slovenije se je tokrat lotilo urejanja javnih mestnih površin in pohodnih poti, pleskanja hodnikov osnovne šole, na pomoč so priskočili tudi domačinom pri sekanju drv in kmečkih opravilih. Številna udeležba znova dokazuje, da je prostovoljstvo tudi med mladimi še kako živo.