24 letalskih prevoznikov in 27 povezav: kam vse bomo lahko leteli?

Eurowings bo medtem trikrat tedensko letel v Düsseldorf, eno od gospodarskih prestolnic Nemčije. Poleg direktnih letov bo povezava po pojasnilih upravljavca ljubljanskega letališča potnikom ponujala še možnosti nadaljevalnih letov iz Düsseldorfa prek bogate mreže nizkocenovnika, predvsem do priljubljenih evropskih počitniških destinacij in prestolnic. Lete bo Eurowings opravljal z letalom Airbus 319, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih z odhodom ob 12.50 ter ob nedeljah z odhodom ob 11.20.

Po trenutnih napovedih prevoznikov se bodo v poletnem voznem redu na Brnik vrnile omenjena povezava British Airwaysa v London, španske Iberie v Madrid, grškega Aegean Airlinesa v Atene, družbe Transavia France na pariško letališče Orly, finskega Finnaira v Helsinke in črnogorskega Air Montenegro v Tivat.

Tako bo v poletni sezoni s 24 prevozniki na voljo 27 povezav na 26 letališč.

Kam so potniki leteli najpogosteje?

Potniški promet na ljubljanskem letališču po oceni Fraporta Slovenija okreva po pričakovanjih. Leto 2024 je prek letališča letelo 1,4 milijona potnikov, kar predstavlja 13,3-odstotno rast glede na 2023. S tem je bila dosežena 92-odstotna obnovitev prometa izpred pandemije covida-19 glede na število potnikov.

Povezave v Istanbul, Frankfurt, Zürich, Bruselj, Varšavo, Beograd in Skopje tako že presegajo ravni prometa, ki so jih na Brniku beležili pred obdobjem pandemije, blizu okrevanju naj bi bili tudi liniji v Pariz in München.

Pri tem so v upravljavcu letališča spomnili, da so leta 2019 trajno izgubili funkcijo balkanskega vozlišča, saj so se na teh trgih v vmesnem času vzpostavile neposredne povezave z zahodnimi prestolnicami. V letu 2019 so te transferne povezave z letališči v nekdanji Jugoslaviji predstavljale 200.000 potnikov.

Najpogosteje so sicer potniki z ljubljanskega letališča lani leteli v Istanbul, London, Frankfurt, Zürich, Pariz, München, Beograd, Bruselj, Dubaj, Skopje, Varšavo in Amsterdam.