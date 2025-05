24 pasti za voznike na Gorenjskem: znakov ni, kazni pa so

Na Gorenjskem smo našteli kar 24 lokacij, kjer mestno redarstvo s stacionarnimi ali avto radarji voznikom izdaja globe za prehitro vožnjo, čeprav prometna signalizacija ni postavljena v skladu s predpisi in posledično na cestah ni jasno označenih omejitev. Vozniki tako plačujejo, čeprav prekrška morda sploh niso storili. Gre za past ali malomarnost? Redarstvo težav ne vidi, prometni svetovalec pa opozarja: če so na napake opozorjeni in stanja ne popravijo, lahko govorimo o elementih kaznivega dejanja.

Naša bralka je – potem ko jo je v Cerkljah na Gorenjskem ujel stacionarni radar – dobila plačilni nalog (hranimo ga v uredništvu). Kot je pojasnjeno v njem, je samostojna merilna naprava za merjenje hitrosti izvajala meritve na Krvavški cesti v naselju, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 40 km/h. Voznica je iz smeri Krvavca proti Zgornjemu Brniku vozila s hitrostjo 53 km/h, kar ob upoštevanju varnostne razlike pomeni, da je hitrost prekoračila za 8 km/h. Bralka je kazen v višini 40 evrov (20 evrov polovička) poravnala, ko pa je začela zadevo raziskovati, je ugotovila, da je pravzaprav plačala globo za prekršek, ki ga ni storila. Pred radarjem, ki meri v obe smeri, sta sicer res postavljena prometna znaka za omejitev hitrosti na 40 km/h, a preden radar slika vozilo, voznik zapelje mimo križišča (dovoz do osnovne šole), ki po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah omenjeni znak razveljavi. Na tem mestu torej – glede na prometno signalizacijo – velja omejitev vožnje v naselju, to je 50 km/h.

Radar v Cerkljah pri Osnovni šoli, kjer je naša bralka dobila kazen. FOTO: 24ur.com icon-expand

Stacionarni radar, ki je ujel omenjeno voznico, je nastavljen, kot da je omejitev 40 km/h, in torej ne izdaja ustreznih glob. Enako velja v primeru vožnje v nasprotni smeri. Gre za radar, na podlagi katerega je medobčinsko redarstvo s sedežem v Kranju v zadnjih petih letih izdalo več tisoč glob. Vprašanje je – koliko je bilo neupravičenih?

Pod Krvavcem še več takšnih primerov

To pa ni edini takšen primer. Iz dokumentacije, ki smo jo prejeli v uredništvu, izhaja, da je pod Krvavcem, kjer se zlasti pozimi vozijo vozniki z vse Slovenije in tudi tujci, ki pridejo uživat na snežne strmine, še več spornih primerov radarskih meritev. Če se iz Ljubljane peljete proti spodnji postaji kabinske žičnice Krvavec, je Grad zadnje naselje, preden prispete na cilj. Tam hitrost vožnje merita dva stacionarna radarja na dveh lokacijah. Enega so neznanci pred kratkim poškodovali, zato so ga umaknili.

Poškodovan radar v naselju Grad, ki so ga pred kratkim umaknili. icon-picture-layer-2 1 / 3

V naselje se lahko pripeljete po več cestah, a samo na dveh vhodih je postavljena tabla za začetek omenjenega naselja, ki hitrost vožnje omejuje na 50 km/h. Če pa se na primer pripeljete iz smeri Ambroža pod Krvavcem ali vasi Pšata, tabel, ki bi morale označevati začetek naselja, ne boste videli (kar je razvidno tudi iz našega posnetka) in torej ne boste poznali omejitev. Glede na pomanjkanje hiš boste morda celo predvidevali, da velja omejitev 90 km/h, kar vas bo precej udarilo po žepu.

Enako velja za vas Dvorje, v kateri prav tako stoji stacionarni radar, ki preverja upoštevanje omejitve hitrosti v naselju 50 km/h. Obstaja kar šest vhodov v naselje, kjer tabel, ki bi označevale začetek naselja, ni, prav tako ni postavljena niti ena tabla za konec naselja. Vozniki torej niso obveščeni o omejitvi hitrosti, ki tam velja.

'Vse neupravičene globe bi padle'

Vsi vozniki, ki so si na omenjenih mestih prislužili globe, bi jih na podlagi argumenta o napačni prometni signalizaciji lahko izpodbijali, če bi dokazali, da so pripeljali iz smeri, kjer je signalizacija pomanjkljiva, je za 24ur.com potrdil prometni svetovalec Uroš Prudič. Po 17. členu Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah znaki za prepovedi in omejitve veljajo od mesta, kjer so postavljeni, do mesta, kjer je postavljen znak o njihovem preklicu, sicer pa do prvega naslednjega križišča javnih oziroma nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet. "Če naj prepoved ali omejitev velja še naprej za križiščem teh cest, se znak ponovno postavi za vsakim križiščem s temi cestami." Izjema so table "cona 30", ki veljajo za območje, torej do preklica, ne glede na prisotnost križišč. Vsi vstopi in izstopi iz cone 30 pa morajo biti označeni z znakom za začetek oz. konec. Da morajo na vseh vhodih kategoriziranih cest, preko katerih voznik zapelje v naselje, stati table, ki jasno označujejo začetek naselja, so nam potrdili tudi prometni strokovnjaki na AMZS. Ne samo to, enako velja tudi za nekategorizirane ceste! Če je omejitev najvišje dovoljene hitrosti v naselju dodatno znižana, na primer na 40 km/h, mora biti na vseh vhodih v naselje poleg table za začetek naselja še prometni znak z ustrezno omejitvijo hitrosti. To je še posebej pomembno, če se v naselju izvajajo meritve hitrosti, opozarja Prudič. Poleg tega mora biti voznik s prometno signalizacijo seznanjen, kakšna naj bi bila omejitev hitrosti na mestu, kjer meri radar, ne glede na to, po kateri poti se do tja pripelje.

Kaj lahko storite?

Vozniki, ki menijo, da je prejeta globa neupravičena, lahko v osmih dneh od dneva, ko je bila vročena odločba prekrškovnega organa, vložijo zahtevo za sodno varstvo (ZSV). Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo začne teči prvi dan od dneva vročitve odločbe. "Redarstvo ne preverja, iz katere smeri se je voznik pripeljal do radarja, zato je pomembno, da posameznik, ki vloži zahtevo za sodno varstvo, v njej opiše in dokaže, da zanj omejitev, ki so mu jo določili, ne velja," še dodaja Prudič. Medtem pa voznik, ki globo plača, izgubi možnost pritožbe, saj šteje, kot da je "krivdo" priznal, in torej ne bo dobil zneska, povrnjenega za nazaj. Prav tako izpodbijanje globe ne velja v primeru, če je zakonski rok za vložitev pritožbe že potekel.

V spodnji fotogaleriji smo zbrali še več podobnih primerov na Gorenjskem, kjer so meritve redarstva po mnenju strokovnjaka sporne. Pojasnila so podana pod slikami.

Še en primer nepravilnosti smo opazili v Cerkljah na Gorenjskem. Če se zapeljemo po ulici Ignaca Borštnika po glavni cesti, nas prometni znaki opozorijo, da je najvišja dovoljena hitrost tukaj 40 km/h. V skladu s to omejitvijo je nastavljen tudi stacionarni radar na sliki. Težava pa nastane, če se do radarja pripeljemo iz stranske ceste, ki se pri hišni številki 7 priključi na glavno. V tem primeru znaka ni in voznik posledično ne more vedeti (to je razvidno tudi iz našega posnetka), da je na mestu meritev mišljena omejitev hitrosti 40 km/h. Zaveden je torej v razmišljanje, da lahko pelje s hitrostjo 50 km/h. icon-picture-layer-2 1 / 14

Dokumentacija, ki smo jo prejeli v uredništvu, navaja še precej primerov naselij, v katerih so postavljeni stacionarni radarji (ali pa vsaj ohišja, v katera jih izmenjaje nameščajo), na določenih vhodih v naselje pa na kategoriziranih cestah manjkajo table za začetek naselja. Voznikov tako prometni znak ne obvešča, da so zapeljali v naselje, kjer velja splošna omejitev hitrosti 50 km/h. Med drugim so takšni primeri v Srednji vasi pri Šenčurju, Trbojah, Lužah, Češnjevku in Praprotni Polici. Skupaj smo tako na Gorenjskem našteli kar 24 primerov, kjer se zaradi neustrezne prometne signalizacije radarske meritve opravljajo napačno.

"To, kar ste zbrali, je le vrh ledene gore in seveda ni omejeno samo na gorenjsko regijo," prikima Prudič in opozori še na nekaj, česar redarstvo ne izvaja, pa bi po predpisih moralo – to je opravljanje testnih meritev. "Podobno kot geodeti na terenu bi morali tudi redarji pred avto radarjem postaviti stožec in pravilno umeriti anteno. Ste že kdaj videli redarja, ki to počne?" se nasmehne. "Na dveh fotografijah se jasno vidi, da sta avto radarja napačno postavljena oz. sta postavljena tako, da ju ni možno postaviti na način, kot to določajo navodila proizvajalca – to pomeni vsakokratno umerjanje merilne antene, kar ni mogoče, če nekaj metrov za avtomobilom ni prostora za stožec. Da ne bo pomote – umerjanja antene ne smemo zamenjati s t. i. self testom same naprave, ki mora biti prav tako opravljen pred meritvijo. Umeritev se dokazuje s testno fotografijo stožca," pojasni.

Medobčinsko redarstvo težav ne vidi

Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Gorenjske smo opozorili na zgolj pet zgoraj omenjenih lokacij, na katerih se meritve očitno opravljajo napačno (Rupa, Delavska cesta v Stražišču, Grad, Predoslje, Bistrica pri Tržiču (pri OŠ). A na redarstvu težav ne vidijo. "Merjenje in izdajanje kazni se v Medobčinskem redarstvu SOU OG opravlja zakonito, strokovno in skladno z veljavno zakonodajo. Redarji so strokovno usposobljeni, naprave za merjenje so certificirane," so zatrdili v odgovoru na naše novinarsko vprašanje. Zatrjujejo, da o vsakem primeru, ko na terenu zaznajo pomanjkljivosti pri prometni signalizaciji, obvestijo pristojen organ lokalne skupnosti, da morebitno pomanjkljivost odpravi.

Prosili smo jih za podatek o številu izdanih glob na omenjenih lokacijah od začetka izvajanja meritev, a so nam posredovali le podatke lanskega leta: Bistrica pri Tržiču (OŠ) 1.085 kršitev, Stražišče (Delavska cesta 24) 310 kršitev, Predoslje 53 kršitev, Rupa 17 kršitev, Grad 11 kršitev. Glede vloženih zahtevkov za sodno varstvo so pojasnili, da ne vodijo ločene evidence za posamezne lokacije radarjev, so pa lani skupaj izdali slabih 31.000 plačilnih nalogov za ugotovljene kršitve z vseh področij, ki jih redarstvo pokriva. Vloženih je bilo 599 zahtev za sodno varstvo in 34 ugovorov. "Za stroške in nagrade odvetnikov, ki zastopajo stranke v postopkih oziroma kršitelje, je medobčinsko redarstvo v letu 2023 porabilo 6.446 evrov, v letu 2024 pa 11.953 evrov. Seveda gre to za vse postopke in za vsa področja, ki jih pokriva redarstvo," so pojasnili. Je pa res, da v ta znesek niso všteti morebitni stroški sodnih izvedencev in potni stroški, ki jih občina plača v primeru, da globa na sodišču pade. Takšen skupen znesek lahko znaša krepko čez 1000 evrov za vsako padlo globo. Na vprašanje, ali so bili na omenjene sporne lokacije v preteklosti že opozorjeni, so odgovorili, da so prejeli "nekaj anonimnih dopisov prek elektronske pošte", na katera so odgovorili v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju.

Past za voznike ali malomarnost?

Primer takšne korespondence hranimo v uredništvu – iz odgovorov redarstva je razvidno, da so kar dvakrat zatrdili, da "pooblaščena uradna oseba pred vsakim izvajanjem meritev vedno preveri obstoječo prometno signalizacijo /.../". Takšen odgovor sproža vprašanje, ali prometnih predpisov enostavno ne poznajo ali pa stanja na terenu ne preverjajo in so se torej v odgovoru zlagali? "Napaka se lahko zgodi, seveda. Redarstvo prejme opozorilo, se zahvali in jo odpravi. Če pa je bilo redarstvo o nepravilnostih obveščeno, pa meritve kljub temu izvaja naprej, pa ne gre več samo za napako, pač pa morda obstajajo celo elementi znakov kaznivega dejanja – vsaj nevestno delo ali celo zloraba položaja," pa na tem mestu opozarja Prudič, prometni svetovalec.

Meritve oz. postopek se izvajajo na treh nivojih, pojasni. Prvi je vodja redarstva predstojnik ali oseba, ki se jo pooblasti za to področje. On preverja in odreja kraj, čas in način meritve. Drugi je merilec – redar, ki opravlja meritve po planu ali pa po lastni presoji in izdaja plačilne naloge. Tretji je prekrškovni organ, ki poskrbi za izdajo odločb o prekršku, največkrat v primeru ZSV pa odloča o tem, ali je plačilni nalog utemeljen ali ne ter o nadaljnjem postopku. Vsi trije so lahko samostojno udeleženi v takšnem postopku, kar pomeni trikratno zaščito zakonitosti postopka. "Če gre za dejansko napako, ki je niso odpravili, smo na sivem območju. Če pa je bila izdana oprostilna sodba iz tega razloga (ne zaradi tega, ker nekdo ni vozil ali kakšnega drugega razloga, ki ni v vzročni zvezi s to postavitvijo), potem lahko govorimo o naklepu oz. vsaj kvalificiranem dejanju, ko gre za uradno osebo, če se ji dokaže, da je za to vedela in vseeno dopustila (predstojnik) ali izvajala (merilec) takšno meritev." Potem je tu še prekrškovni organ (pooblaščena oseba za izdajanje odločb o prekršku, ki je postopkovno ločena od vodje redarstva in merilca – redarja), ki tudi mora paziti na zakonitost. "Težava je v tem, da se vsaj kratek čas lahko izgovarjajo, da takšne odločbe, čeprav je pravnomočna, niso videli ali sprejeli, čeprav je bila izdana."

Opozorilo pristojnim in voznikom

A kako je mogoče, da se tovrstne napake dogajajo že vrsto let in jih nihče ne opazi, kaj šele odpravi? In kako je mogoče, da se pred postavitvijo radarja ne preveri in ustrezno uredi prometne signalizacije? Koliko voznikov je dobilo kazen po nepotrebnem, pa tega sploh niso vedeli? Koliko jih je zaradi "nezasluženih" kazenskih točk ostalo brez vozniškega dovoljenja? Do vračila denarja niso upravičeni, kdo bo odgovarjal?

Prometne kazni za prehitro vožnjo v naselju in coni 30. FOTO: 24ur.com icon-expand