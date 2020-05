24 ur s Slovensko vojsko: kočevski teren, 20 kilometrov, zaseda in protinapad

Slovenska vojska zadnje dni izvaja eno največjih vojaških vaj v zadnjih letih – Preskok 2020. Posebnost te vaje je, da se vojska giblje na terenih, na katere ni navajena. Če vojaki že na pamet vedo terene na Počku, jim tereni na Kočevskem in pri Kostelu dajejo dodaten element presenečenja. Tokrat smo se za 24 ur vodu 1. brigade pridružili tudi novinarji, ki smo spremljali novo enoto, ki se je dva dneva prebijala po težkem terenu in se pripravila na zasedo, ki pa ni šla točno po načrtih, na srečo je v zraku bil pilatus PC-9 "Hudournik".

Sreda se je za 3. vod 3. čete 10. polka 1. brigade začel s pripravo opreme in premik. Ukaz je rekel, da bodo nalogo opravljali na težko prehodnem območju v bližini Kolpe in Kostela, kar pa je že samo po sebi utrujajoče. Teren, na katerem bodo pehotniki morali premagati na desetine kilometrov z najmanj 30 kilogrami opreme, je ravno primeren za poškodbe: kamenje, ki je pokrito z mahom, gosta podrast, številne luknje in razpadlo listje, ki jih skriva. A to še ni bilo najhuje, saj jih je pri 10 stopinjah pral tudi dež, ki je te naravne ovire naredil še bolj zvite in nevarne. Ukaz je bil jasen, premik na položaje pri Stružnici, kjer morate uničiti teroristične elemente, ki se skrivajo v tem območju. Če bi v normalnih scenarijih lahko uporabiti letalstvo, ki bi opravilo delo v nekaj minutah, je bilo tukaj bolj delikatno, saj so obveščevalci spoznali, da se je s teroristi pogovarjal nekdo, ki jim je izdajal pomembne informacije. Odkritje identitete je bilo ključno, zato bombe ne pridejo v poštev, potreben je preciznejši napad. 3. vod je tako v jutranjih urah dobil povelje: premik in pripravo zasede, nihče vas ne sme opaziti, nihče vas ne sme slišati. Gre skoraj za nalogo, ki bi jo opravile enote za specialno delovanje, a tudi pehotne enote morajo to biti sposobne opraviti. Vod, ki je štel manj kot 30 ljudi, si je pripravil opremo za dva dneva in se podal na teren, ki je še najbolj primeren za divje živali, ne pa za človeka, ki nosi poleg orožja še 30 kilogramov. Pot je bila strma, številni zdrsi s težko opremo niso bili prijetni, predvsem pa se je zelo zmanjšala hitrost premikanja, v eni uri smo tako opravili približno kilometer. Ker smo šli izvidovat v bližino nasprotnikovega kampa, so bili ukazi večinoma ročni, tu pa tam je bilo slišati kakšen šepet, vejevja se je bilo treba izogibati, saj bi pokanje lahko izdalo naš položaj. Mokra tla in rahel dež sta pri tem pomagala, saj je padanje kapljic po listih precej zakrilo premikanje enote. Pomembno je bilo, da si, ko si poletel proti tlom, ker ti je zdrsnilo, morebiten komentar zadržal zase in teh ni bilo malo.

Dva koraka naprej, enega nazaj Poročnik, ki je poveljeval vodu, je moral pozabiti na moderno tehnologijo, vaja je predvidevala uporabo tehnologije stare šole – zemljevida. Uspešno opravljeno, a pogosto ustavljanje, ko je bilo treba preveriti položaj enote, je še bolj zaustavljalo napredovanje, disciplina glede razdalje je začela popuščati, to pa so nato podčastniki morali vzpostaviti nazaj. "Tukaj smo, moramo po izohipsah do te točke, povej moštvu, da se premikamo čez pet minut."Podčastniki so naloge razdelili, enota se je ob zaustavitvi postavila v položaje za varovanje, tisti, ki niso bili pravilno postavljeni, so dobili tihi poziv in kretnje z rokami, kam morajo iti. 'Ks, ks, ks' in ukaz za premik. Eden po eden, naprej po terenu, ki je v jutranjih urah že terjal eno poškodbo. Dva koraka naprej in eden nazaj je bilo premikanje po razmočeni zemlji, polno kamenja, ki ne ponuja dobre opore. "Samo, da gleženj ne gre,"se je ponavljalo v glavi novinarja, ki ni želel biti evakuiran in dodatno breme enoti. Ko smo prišli do nove točke, kjer smo se zbrali, je bilo že pozno popoldne, rame so zaradi opreme že zategovale, saj je vsak posameznik v enoti, tudi novinarji, moral nositi opremo za dva dneva s seboj. Še slaba ura in smo prišli v patruljno bazo, ki je bila nedaleč stran od točke, kjer so po zemljevidu predvidevali, da bo možno napraviti zasedo.

Ker je šlo za urjenje, so zvečer prišli pripadniki nasprotnikov, ki so nam povedali, ali smo bili slišni, kje smo naredili napake in kaj bi bilo možno storiti bolje. Častniki so predstavili, kaj so videli, in nato so pripadniki zdravstvene enote pregledali stanje med vojaki – klopi, ureznine in druge poškodbe, ki bi lahko bile problematične. Razen od poškodbe od jutra – natrgane vezi – smo ostali imeli standardne praske, klope in udarce, ki se zgodijo, če 90-kilogramski človek s 30 kilogramov opreme pade po kamnito-blatni podlagi. Noč na straži v kostelskih gozdovih Ob šesti uri dežja ni več bilo, veter ni pojenjal, je pa zdaj bil čas za hrano, ki smo si jo prinesli s seboj. Dnevni suhi obrok, ki je imel več kot dovolj hrane, da nisi ostal lačen. Piščanec s fižolom, špageti z omako, čaj, kava, čokolada in še več hrane, ki smo jo vsak na svojem položaju v tišini jedli. Glavni obrok je bil tudi topel, ki si ga pripravil tako, da si v vrečko zlil malo vode, ta pa je reagirala z zrnci, ki so se začela segrevati. V 15 minutah je bil presenetljivo okusen obrok pripravljen, v tem času pa pregled položajev. Častniki in podčastniki so nato pripravljali načrte za naslednji dan, te so nato z enoto tudi izpilili, narisali na tla, da smo si lahko ostali predstavljali, kaj je naša naloga. Kot večina stvari v vojski, pa se zadeve dogajajo hipno, največ časa pa se čaka na naslednje povelje, tako so se vojaki po prejetih poveljih postavili na svoje obrambne položaje. Ker smo morali biti tiho, je vsak povzročeni zvok desetkrat močnejši, slišati je bilo le premike podčastnikov, ki so se premikali med vojaki.

Vojaki so na točno določenih točkah nadzorovali prihode v patruljno bazo, ti položaji pa so bili za posamezno dvojico njihovi domovi do četrte ure zjutraj. Preoblečeni v suho, smo se še vedno izogibali podrasti, kolikor je pač šlo, ker si v nasprotnem primeru bil obsojen na mrzlo noč. Ob devetih zvečer je bila temperatura pod deset stopinj, veter pa je občutek temperature še malo znižal. Podčastniki so redno preverjali stanje straže, ki se je izmenjaje odločala za spanec za kakšno uro, ena oseba je bila vedno budna in nadzorovala svoj sektor.

'Dobro jutro, pazi na klope' Ob četrti uri zjutraj je bilo bujenje, prekinjen spanec je bil kratek, zato nas je večina gledala po nadomestkih za kavo in čokolado, saj ognja za pravo kavo nismo smeli narediti. Tišina med vojaki je bila še vedno prisotna, zdaj se je gledalo, kaj od opreme bomo potrebovali, kam se moramo premakniti. Začeli smo pospravljati za seboj, častniki in podčastniki pa so hodili med nami in nas opozarjali, naj bomo pazljivi. Mimo mene je šel častnik, videl je, da sem pokonci, in na kratko rekel: "Dobro jutro, pazi na klope. Ob sedmih gremo naprej." Suhe nogavice, pospravljena oprema, neke vrste zajtrk. Nato smo se oprtali (boljšega izraza ni) in se ponovno podali na teren, ki smo ga nekateri že preklinjali. 'Vzdržuj razdaljo!' je bilo slišati. Pravilo je, da moraš z vojakom pred tabo vzdrževati vizualni stik, ki je v podrasti lahko tudi na dva metra, a razdalja ne sme biti premajhna. "Ubojni radij ročne bombe je sicer 15 metrov, a ne moremo vedno držati tako razdaljo,"pove častnik. Vsake toliko je slišati "ks, ks, ks", premik, počakaj, varuj, glej, pazi. Zaustavimo se za par minut, na repu dvajseterice pravzaprav ne veš, kaj se dogaja naprej, vojaki z orožjem pa so tiho ležali na mokrih tleh in čakali na nov ukaz.

Častniki so ponovno preverjali naš položaj, saj zaradi podrasti nismo vedeli, kje smo. Jasno je bilo, zaradi dvigajočega terena, da sta levo od nas dva hriba, eden od teh je naš cilj, zato so zemljevid res pozorno gledali. Teren se je malo izboljšal, hudičevo kamenje, ki je bilo pokrito z mokrim mahom, je za nekaj ur izginilo, a nas je že čakal veliki finale: skalovje, ki smo ga morali prečkati, da smo prišli do položajev za pripravo zasede.

Ne gre za plezanje na Triglav, a po dveh dneh, neprespani noči in veliko nižji koncentraciji, so kamni lahko usodni za nogo. Čez eno uro smo bili na položajih za zasedo, zdaj pa je bilo ponovno treba čakati. Ponovno. Več ur. Kar je pravzaprav pravilo delovanja vojske – hitro, da boste lahko čakali!

Zaseda pripravljena, a vse ne gre po načrtih Vojaki so na ovinku postavili zasedo, to so postavili v takšno obliko, da sta dve podporni enoti zagotavljali kritje napadalnemu oddelku, ta pa je čakal nedaleč stran od ceste. Nekaj sto metrov nižje in višje od točke napada, je nekaj vojakov zagotavljalo zaščito, saj se je pričakovalo, da bodo iz nasprotnikovega tabora poslali okrepitve. V zraku se je kmalu pojavil pilatus PC-9, 'Hudournik', ki je zagotavljal kritje in napadalni element na okrepitve nasprotnikov, saj se je predvidevalo, da bodo prišli na pomoč v vozilih. Obveščevalci in izvidniška enota so govorili o najmanj dveh tovornjakih, zato so na cesti, po kateri so predvidevali, da bodo prišli, okrepili enote. Par oči v zraku pa je v živo govoril, kje in kako se nahajajo morebitni nasprotniki.

Varovalna enota na cesti je sporočila: "Prihajajo." Povelje je bilo hitro in jasno, napetost je bila na vrhuncu, vsi so bolje oprijeli orožje, varovala so bila odklenjena. Vozili sta se kmalu pojavili in vojaki so z avtomatskim orožjem udarili po obeh, varovalne enote pa tudi z mitraljezi. Te sta se ustavili, enota, ki je morala zagotoviti varnost in preveriti identiteto, pa je napadla, zapustila položaje in napredovala proti vozilom. Potrdili so identiteto osebe, ki je izdajala podatke, a po radiu je prišlo hitro sporočilo, napadajo nas!

Hudournik na pomoč! Besede o napadu so prišle iz enote, ki je morala varovati cesto pred prihodom okrepitev, in Hudournik, ki bi moral napasti vozila, je v zraku sprva le krožil, dokler ni bilo jasno, kaj se dogaja. Nasprotnikove enote so sicer res prišle z vozili, a so te zapustile in peš nadaljevale pot in izvedle protinapad. Vojaki, ki so morali varovati cesto, so precej pozno odprli ogenj na nasprotnike, ti so se lahko približali do kritja, bojevanje je bilo srdito. Poveljnik je le slišal: "Naš položaj je prebit. Usmerjevalce združenega ognja potrebujemo za pomoč, da usmerijo letalo."

V tem trenutku je prišel na pomoč Hudournik, ki ni napadal vozil, ampak je začel mitraljirati položaje nasprotnikov v gozdičku pred položaji, za bombe je bilo preblizu. Skupen boj enote za varovanje in napadi Hudournika so bili dovolj, da se je nasprotnikova enota začela umikati. Misija je bila uspešna, četudi ni potekala po načrtih, vaja pa s tem tudi končana.

