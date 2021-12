24-urni dobrodelni 'šišatlon' v Kranju privablja stranke iz vse Slovenije

Kaj se zgodi, ko si štirje mladi frizerji iz Kranja postavijo izziv? Takrat nastane 24-urni dobrodelni 'šišatlon'. Vili je brivec iz Kranja, ki ima rad izzive, ob tem pa se je s sodelavci odločil, da bodo še dobrodelni. Zato striže že ves dan. S sodelavci so začeli že ob sedmih zjutraj, sam pa bo nadaljeval kar vso noč, vse do jutra. In komu bodo donirali zbrani denar?