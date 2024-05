24-urno veslanje znanih Slovencev za dobrodelni namen

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Kriminalist pride h kmetu, da bi preiskal njegovo posest. Kmet mu pravi, da lahko pregleda vse, razen zadnjega dela vrta. Kriminalist mu pokaže značko in pravi: ''Vidiš to značko? S to značko lahko počnem kar koli in ti mi ne moreš nič preprečiti!'' Čez nekaj minut se sliši vpitje, nato pa priteče kriminalist, ki beži pred razjarjenim bikom. Kmet odvrže orodje, steče k ograji in zavpije: ''Značko, značko mu pokaži!''