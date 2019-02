24ur.com in 630 milijonov sekund

Slovenci polovico svojega časa, ki ga preživite na internetu, preživite na naši spletni strani. Četrtina vseh svojo internetno pot dnevno začne na 24ur.com in pri nas je 43 % več obiskovalcev kot na drugo in tretje uvrščeni spletni strani, po raziskavi DotMetrics, edini uveljavljeni meritvi v Sloveniji. Od največjih petih slovenskih digitalnih založnikov imamo z naskokom najbolj zveste uporabnike. Da smo najbolj obiskani v Sloveniji, že dolgo ni dvoma, a to za nas zagotovo ni dovolj, saj to ni edini parameter, po katerem merimo svojo uspešnost. Ko potegnemo črto po 20 letih delovanja, se sprašujemo, ali izpolnjujemo svoje cilje in svoje poslanstvo.

V vseh teh letih so različne ekipe 24ur.com s pomočjo vseh novinarskih ekip ProPlusa postavljale vsebinske mejnike, odkrivale zgodbe, nepravilnosti v politiki, gospodarstvu in še kje. Pokrivali smo največje šove in dogodke. Ko sem naredil prve novinarske televizijske korake v drugi polovici devetdesetih let, je bila za Slovence ob odsotnosti hitre informacije prva izbira še vedno teletekst. Programerji in dizajnerji ProPlusa so 20 let skrbeli, da smo najprej praktično pokopali te 20 let stare standarde, potem pa bili vedno korak pred spletno konkurenco. Naši predhodniki, ekipe Erike in Barbare Repovž, Marjana Kokota ter kasneje Denisa Oštirja, so postavili izjemno izhodišče, na katerem lahko mi razpenjamo jadra prihodnosti.

Prihodnost odvisna od vas

Neprestano nas sprašujete, zakaj poročamo o tej ali oni temi. Kdo nam narekuje izbiro vsebine? Odgovor je preprost – ali vi ali pa nihče.

Brezmejno se lahko sprašujemo, kaj je bilo v medijih prej – kokoš ali jajce. Ali povpraševanje po vsebini narekuje njeno izbiro ali urednikova izbira usmerja bralce. Moje iskreno mnenje je, da je potrebno oboje. Uredniki imamo na voljo hipni vpogled v to, kaj radi berete. Vsako minuto vemo, kaj in kako močno vas zanima članek v točno določenem trenutku, a to ni naše izključno vodilo. V kolikor bi bila pomembna zgolj količina klikov, ne pa kakovost vsebine, bi nas zelo kmalu lahko nadomestila umetna inteligenca ali pa že preprost algoritem. Če želimo ostati tako uspešna spletna stran, moramo najti pravo, človeško, novinarsko razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Nimamo namena vsiljevati vsebin ali "pametovati" našim bralcem, kar pa seveda ne pomeni, da vam ne bomo ponudili tudi ogromno poglobljenih vsebin, pomembnih za našo lokalno in globalno okolje. Vedno bomo ponujali tako lahkotno vsebino kot težjo, družbeno pomembno. Izbiro, kaj boste brali, pa vedno prepuščamo vam.