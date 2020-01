24ur.com prevzel nagrado za najboljši medijski portal v regiji

"Ponosni in veseli smo, da smo znova izbrani za najboljšo informativno spletno stran v jugovzhodni Evropi. Trudimo se ohranjati visoke profesionalne standarde in biti hkrati dostopni ter zanimivi najširšem krogu uporabnikov, zato tudi hvala vsem, ki ste v tako velikem številu glasovali za nas. Za vašo podporo smo zelo hvaležni. Da ostajamo na vrhu, z ekipo vlagamo veliko napora in sredstev, ta nagrada pa je za nas potrditev dobrega dela," je dejal odgovorni urednik spletne strani 24ur.com Jure Tepina .

Nagrado je Tjaši Slokar Kos, direktorici in odgovorni urednici informativnega programa in Juretu Tepini, odgovornemu uredniku spletne strani 24ur.com, predal Zoran Kovačić, direktor podjetja Voice of Media, ki izdaja portal Media Daily.

Rezultati drugega natečaja portala Media Daily so v šestdesetih odstotkih sestavljali glasovi sedemčlanske žirije medijskih strokovnjakov iz regije in v štiridesetih odstotkih glasovi bralk in bralcev, ki so z glasovanjem določili, kateri portal je v celotni regiji vodilen. V 30 dneh so tako bralci oddali več kot 5000 glasov. Spletna stran 24ur.com je tako že drugo leto zapored osvojila največ točk, rezultati pa kažejo, da slovenske spletne strani prednjačijo pred stranmi na Hrvaškem, v Srbiji, BiH in Makedoniji.

Člani žirije so ocenjevali originalnost in stil pisanja, videz portala, fotografije, prikaz video vsebin, uporabniško izkušnjo ter novinarsko profesionalnost in etični kodeks. Ko so vsi člani žirije podali svoje ocene, so se te za posamezen portal seštele in ob skupnih ocenah se je tako določil vrstni red.