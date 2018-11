24ur.com v ožjem izboru za najboljši medijski portal

Sodelovali bodo internetni portali iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Makedonije.Kakor so zapisali pri Media daily, so internetni portali v zadnjih petih letih postali najbolj pogost način, s katerim ljudje dostopajo do dnevnih novic in drugih informacij. Postajajo vse bolj pomemben igralec v medijskih prostorih v državi in omogočajo dostop do informacij, ki so bile drugače omejene na bolj tradicionalne medijske kanale.

Internetne strani privabljajo na milijone uporabnikov v regiji, samo v Sloveniji 24ur.com, najbolj brana internetna stran, doseže več kot polovico vseh uporabnikov interneta. Konkurenca je prisilila nosilce strani, da vsebine in podobo prilagajajo uporabnikom hitreje kot kadarkoli prej. Portali so se tudi prilagajali na bralne navade uporabnikov in ponujajo različne vsebine, ki so iz tradicionalnih tekstualnih novic prešle v ponujanje različnih video vsebin in uvajanje novih kanalov; od družbenih omrežij do tehnoloških posebnosti.

Napredke in napake je vedno treba kategorizirati, zato v regiji, ki ima več kot 20 milijonov prebivalcev, poteka prvo tekmovanje za najboljši medijski internetni portal. Media Daily je v posamezni državi izbral najbolj brane portale in 30 portalov iz šestih držav uvrstil v ožji izbor. Vsaka država ima na podlagi števila prebivalcev določeno število portalov; Slovenija in Makedonija po tri, Bosna in Hercegovina šest, Hrvaška sedem in Srbija deset portalov. Na tej povezavi lahko glasujete za svojega favorita. Glasovi bralcev bodo prinesli 50 % točk, ostalo polovico pa bo podelila strokovna žirija, z neodvisnimi predstavniki iz prej omenjenih držav. Zmagovalec bo tisti, ki bo dobil največ točk; tako glasov bralcev kot točk, ki jih podeljuje žirija.