24UR Forum: Kako iz razsula potegniti slovensko zdravstvo?

Od polnih urgenc, pacientov na hodnikih, nevzdržnega čakanja na preglede, operacije ... Do tega, da nam zdravniki in medicinsko osebje ne bi uhajali čez mejo, kjer so v zdravstvu predvsem boljši delovni pogoji. Po včerajšnji posebni oddaji 24UR Forum - (Ne)javno zdravstvo v celoti objavljamo poglobljene prispevke novinark Brigite Potočnik in Nike Kunaver, ki sta naslovili nekaj najbolj perečih področij zdravstva.

Najboljši prikaz tega, kako deluje naše zdravstvo, so zgodbe bolnikov. Ti so vse pogosteje talci slabega sistema. Njihova pričevanja, anomalije sistema ter preplet javnega in zasebnega. Za včerajšnji 24UR Forum - (Ne)javno zdravstvo se nam je oglasila 70-letna Branka iz Ljubljane. Iz ljubljanskega kliničnega centra so jo obvestili, da operacijo kolena, ki jo nujno potrebuje, lahko pričakuje konec leta 2029. Čez pet let in pol, ko bo stara 76 let. Upa, da bo takrat še med živimi in da bo tudi javno zdravstvo preživelo.

Kakšne so provizije oziroma kako donosen je posel posredništva zdravil in medicinske opreme pri nas? Da so prihranki, ko govorimo o večstomilijonskih letnih nabavah v našem zdravstvu, mogoči, sta za 24UR Forum med drugim pripovedovala šef nabave največje bolnišnice v državi Drago Kreš in šef gradbenega podjetja GH Holding Blaž Miklavčič, ki sicer uvaža tudi naprave za magnetne resonance. Dobavitelji v zdravstvu so bili ena od žgočih tem včerajšnjega 24UR Foruma.

Res zasebniki sprejmejo zgolj tiste paciente z manj zahtevnimi zdravstvenimi težavami? Zaradi dolgih čakalnih dob pridobivajo zasebniki, koncesionarji. V zasebnih klinikah in ambulantah delajo tudi zdravniki iz javnih bolnišnic. Skoraj 992 jih ima soglasje za delo izven bolnišnice. Nika Kunaver je govorila z zasebniki, bila tudi na kliniki, ki ima prostore v neposredni bližini ljubljanske urgence. Pa res zasebniki sprejmejo zgolj tiste paciente z manj zahtevnimi zdravstvenimi težavami?

Beg zdravstvenega kadra – tudi v Avstrijo Zdravnikov je premalo, novih ne dobimo, tisti, ki jih imamo, pa bežijo v tujino. Tudi v sosednjo Avstrijo. Beg zdravstvenega kadra je velik problem našega zdravstva. Da bi dobili širšo sliko, vpogled v delo v Avstriji, njegove prednosti in slabosti, se je za 24UR Forum novinarka Brigita Potočnik odpeljala v bolnišnici v Celovec in Volšperk. "V Avstriji zaslužim približno dvakrat več, kot bi v Sloveniji, to je približno – kot mladi specialist – 4000 neto," je za 24UR Forum razkril mladi zdravnik.

Slišali smo pričevanja bolnikov, primerjave, številke. Novinarska ekipa, ki je ustvarila posebno oddajo 24UR Forum - (Ne)javno zdravstvo, je šla v globino sistema, pokazali smo anomalije, ki jih na koncu najbolj občutimo bolniki. Z uglednimi gosti, ki v javnem sistemu delujejo že leta in ga poznajo do obisti, ter z odločevalci smo odgovorili, zakaj vsi potrebujemo močno javno zdravstvo in zakaj ga je treba krepiti.