24UR Forum: Koga bomo videli nocoj v posebni oddaji o zdravstvu? Razkrivamo goste

Nocoj ob 20.00 na POP TV za vas pripravljamo posebno informativno oddajo 24UR Forum - (Ne)javno zdravstvo. Studio z občinstvom, relevantnimi gosti in voditeljico Majo Sodja tokrat selimo na Štajersko, na Filozofsko fakulteto Maribor. Gostje bodo pojasnili, kaj potrebujejo, da bodo v javnih bolnišnicah lahko delali, da bodo uvajali nove metode zdravljenja, prelomne operacije, da bodo lahko operirali najtežje bolnike in da bomo vsi do kakovostne in varne oskrbe prišli pravočasno.

Kako iz razsula potegniti slovensko zdravstvo? Od polnih urgenc, pacientov na hodnikih, nevzdržnega čakanja na preglede in operacije do tega, da nam zdravniki in medicinsko osebje ne bi uhajali čez mejo, kjer so v zdravstvu predvsem boljši delovni pogoji. Najboljši prikaz tega, kako deluje naše zdravstvo, so zgodbe bolnikov. Brigiti Potočnik je svojo kalvarijo zaupala bolnica, ki zaradi slabih izkušenj govori zakrita. V tem prispevku se dotikamo ene največjih težav: (pre)dolgih čakalnih dob. Ravno zaradi čakalnih dob pridobivajo zasebniki, koncesionarji. V zasebnih klinikah in ambulantah delajo tudi zdravniki iz javnih bolnišnic. Skoraj 1000 jih ima soglasje za delo izven matične bolnišnice. Zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem ponujajo boljše pogoje dela in pogosto tudi boljše plačilo. Nika Kunaver je govorila z zasebniki, bila je tudi na kliniki, ki ima prostore v neposredni bližini ljubljanske urgence.

Zakaj vsi potrebujemo močno javno zdravstvo, zakaj ga je treba krepiti? O tem se bomo pogovarjali z uglednimi gosti, ki v javnem sistemu delujejo že leta - ministrico za zdravje dr. Valentino Prevolnik Rupel, s predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana dr. Metodo Dodič Fikfak, z vodjo operacijskega bloka UKC Ljubljana Miho Petričem, s predstojnikom Urgentnega centra UKC Maribor dr. Gregorjem Prosenom in s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom. V studiu se jim bodo pridružili vodja družinskih zdravnikov ZD Maribor Maja Arzenšek, študent medicine Enej Vidovič, specializantka patologije Živa Ledinek, inštrumentarka v SB Novo mesto Barbara Luštek, medicinska sestra Tadeja Kolander iz ZD Ljubljana, študentka zdravstvene nege Ana Žižek in Renata Gričar.

Slišali bomo pričevanja bolnikov, primerjave, številke. Novinarska ekipa, ki pripravlja oddajo z urednico Alenko Marovt na čelu, je šla v globino sistema, pokazali bomo anomalije, ki jih na koncu najbolj občutimo bolniki. Že samo podatek, da prek 130 tisoč bolnikov čaka nad dopustno dovoljeno mejo, jasno kaže, da drvimo proti dnu.

V oddaji vam bomo pokazali, kako je zunaj, šli smo v sosednjo Avstrijo, kjer se točno ve, koliko kaj stane, koliko zdravnik dela in kaj dela. Zaradi bližine tja odhajajo slovenski zdravniki in sestre. Pod drobnogled smo vzeli tudi nabave zdravil in medicinske opreme. V 24UR Forumu boste med drugim videli, kako so v največji bolnišnici v državi – ljubljanskem UKC – z zgolj enim manevrom privarčevali okoli 13 milijonov evrov.

Ob 20. uri pozorno prisluhnite tudi apelom o pomembnosti javnega zdravstva. Nekdanja biatlonka Tadeja Brankovič govori iz osebne izkušnje, prav tako priljubljeni igralec Gojmir Lešnjak - Gojc. Pozivajo tudi ugleden ekonomist Mojmir Mrak, podjetnik Ivo Boscarol, filozofinja Renata Salecl, nekdanji vodja konzularne službe zunanjega ministrstva Andrej Šter, direktorica Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič ter dr. Anica Mikuž Kos, upokojena zdravnica in humanitarka. Kot pravi Renata Salecl: "Zasebniki ne ustanavljajo infekcijskih klinik, urgenc, ne vlagajo v raziskovanje raka, demence, diabetesa ... Vse to, kar so bolezni našega časa. In v času, ko nas je lahko strah novih pandemij, novih naravnih katastrof, je še kako pomembno, da ohranimo močno javno zdravstvo."