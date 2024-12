24ur.com spet med najboljšimi v regiji

Media daily, prvi regionalni in specializirani portal za medije v Jugovzhodni Evropi, je tudi letos izbiral najboljši medijski portal v regiji. Medijski strokovnjaki so nas ponovno uvrstili med 20 najboljših novičarskih spletnih strani, po koncu glasovanja pa smo zasedli odlično 2. mesto.

Do osvojitve naziva najboljšega v regiji, ki smo ga do zdaj osvojili že trikrat, nam je letos zmanjkala le ena točka. Kot je v pojasnilu zapisala sedemčlanska mednarodna žirija, dobre uvrstitve portala 24ur.com dokazujejo, da je kakovost medija stalnica in da deluje v skladu z najvišjimi novinarskimi standardi.

"To je nagrada predvsem za neprekinjeno kakovostno delo ekipe. Čeprav se naša stran neprestano tehnično prenavlja in načrtujemo še večje novosti v našem prazničnem letu 2025, ko praznujemo 30 let POP TV, pa je žirija prepoznala predvsem kakovostno novinarstvo ekipe informativnega programa POP TV. Poleg priznanja za slovensko ekipo sem vesel tudi uspeha ekipe net.hr na Hrvaškem, kjer smo v zadnjem letu skupaj naredili velikanski korak naprej. Obe spletni strani sta zares upravičeno na samem regionalnem vrhu," je dejal Jure Tepina, odgovorni urednik 24ur.com.