Media Daily, specializirani regionalni portal za medijsko in telekomunikacijsko industrijo, tudi letos izbira najboljši novičarski spletni portal v regiji. Med nominiranci je ponovno tudi naš portal 24ur.com, ki se je v preteklosti že večkrat uvrstil v sam vrh izbora.

Letošnji izbor sicer prinaša pomembno novost. Poleg ocen strokovne žirije in glasovanja javnosti bodo organizatorji prvič uporabili tudi Media Daily Digital Index, nov sistem ocenjevanja digitalne razvitosti novičarskih portalov.

Končna ocena bo tako sestavljena iz treh delov. Največjo težo, 50 odstotkov, bo imela ocena strokovne žirije, 35 odstotkov bo prispeval digitalni indeks, preostalih 15 odstotkov pa bodo predstavljali glasovi javnosti.

Digitalni indeks bo med drugim ocenjeval tehnično kakovost portalov, medijsko transparentnost, uporabniško izkušnjo, digitalne produkte ter inovativnost in digitalno produkcijo.

Glasovanje javnosti že poteka in bo odprto do 30. novembra 2026 do 23.59.