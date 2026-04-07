24ur.com še utrjuje vodilni položaj: Rekordna obiskanost v marcu

Po podatkih MOSS je 24ur.com dosegel kar 1.134.982 uporabnikov v Sloveniji, kar predstavlja 75,8-odstotni doseg, obenem pa ustvaril več kot 149 milijonov prikazov strani. Povprečni dnevni doseg presega 523.000 uporabnikov, kar potrjuje izjemno moč dosega in stalno prisotnost med uporabniki.

K pomembni rasti in utrjevanju vodilnega položaja je v preteklem obdobju bistveno prispevalo tudi celovito in tehnološko dovršeno spremljanje volitev. 24ur.com je uporabnikom ponudil celoten spekter vsebin – od ažurnega spremljanja dogajanja v realnem času, ekskluzivnih intervjujev z ključnimi političnimi akterji, poglobljenih analiz in komentarjev, do preverjanja resničnosti izjav politikov (fact-checking) ter interaktivnih prikazov rezultatov.

"Ključ do uspeha ostaja kombinacija hitrega, verodostojnega in celovitega poročanja ter raznolike multimedijske vsebine. Uredništvo 24ur.com vsakodnevno skrbi za kakovostno produkcijo novic, ki nagovarjajo širok krog uporabnikov in odgovarjajo na njihove potrebe po zanesljivih informacijah. Zaupanje uporabnikov je za nas največja vrednota. Veseli nas, da tudi najnovejši uradni podatki MOSS potrjujejo, da smo prva izbira za vse, ki želijo biti hitro, kakovostno in verodostojno obveščeni; še posebej v ključnih družbenih trenutkih, kot so volitve," poudarja urednik Jure Tepina.

24ur.com bo tudi v prihodnje ostal zavezan ustvarjanju kakovostnih vsebin ter razvoju digitalnih platform, s ciljem ohranjanja in nadgrajevanja zaupanja svojih uporabnikov.