Slovenija

25 kilometrov z zastoji na primorski avtocesti: čas vožnje se podaljša

Ravbarkomanda, 08. 04. 2026 14.10 pred 11 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Reševalni pas na primorski avtocesti

Prometna nesreča, ki se je okoli 10.30 zgodila v delovni zapori pri Ravbarkomandi, je na primorski avtocesti povzročila daljše zastoje. Ti so okoli 13. ure dosegli višek, saj so se raztezali na območju 25 kilometrov oz. vse do Vrhnike. Kasneje so se sicer zmanjšali, vendar pa se čas vožnje še vedno nekoliko podaljša.

Zavod Ustvarimo reševalni pas voznike opozarja, da je treba reševalni pas ustvariti takoj, ko se promet zaustavlja ali pa ustavi. Prav tako morajo prosto pot, ki mora biti dovolj široka za vožnjo intervencijskih služb, ohraniti ves čas zastoja.

Zastoj na primorski avtocesti
Zastoj na primorski avtocesti
FOTO: Promet.si

"Tudi vozila vlečnih in vzdrževalnih služb, ki so namenjena na mesto dogodka, so pooblaščena za vožnjo po reševalnem pasu," so poudarili na družbenem omrežju ter dodali, da bo promet stekel prej, če bodo imele te službe nemoten dostop do mesta trčenja.

Tudi danes je prometna nesreča na primorski avtocesti, ki se je zgodila okoli 10.30, povzročila daljše zastoje, ki so se okoli 13. ure raztezali na območju 25 kilometrov, so nam potrdili tudi na Prometno-informacijskem centru. To pomeni, da zastoj sicer ni meril 25 kilometrov, da pa je bil na tem območju močno zgoščen promet z več zastoji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so dodali na Prometno-informacijskem centru, se promet med Vrhniko in Postojno v smeri Kopra počasi umirja, nekoliko večje zastoje beležijo le za tovorna vozila. Čas vožnje se voznikom osebnih vozil na tej relaciji podaljša za okoli 20 minut.

promet zastoji nesreča

Lepdan123
08. 04. 2026 14.39
Upam, da so udeleženci v nesreči v redu. Dejstvo pa je, da bo stanje na naših cestah letos noro, bojim pa se, da se bo z leti slabšalo. Nekaj bo potrebno narediti. Ljubljanska obvoznica stoji od 14. pa vse do 18. ure. To ni normalno. Mogoče še kakšen dodaten pas, če so naši že slišali za to?
dark Cat
08. 04. 2026 14.39
Kamionar ?
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
Umrla cenjena novinarka in avtorica
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Komar
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
