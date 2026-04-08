25 kilometrov z zastoji na primorski avtocesti: čas vožnje se podaljša

Zavod Ustvarimo reševalni pas voznike opozarja, da je treba reševalni pas ustvariti takoj, ko se promet zaustavlja ali pa ustavi. Prav tako morajo prosto pot, ki mora biti dovolj široka za vožnjo intervencijskih služb, ohraniti ves čas zastoja.
"Tudi vozila vlečnih in vzdrževalnih služb, ki so namenjena na mesto dogodka, so pooblaščena za vožnjo po reševalnem pasu," so poudarili na družbenem omrežju ter dodali, da bo promet stekel prej, če bodo imele te službe nemoten dostop do mesta trčenja.
Tudi danes je prometna nesreča na primorski avtocesti, ki se je zgodila okoli 10.30, povzročila daljše zastoje, ki so se okoli 13. ure raztezali na območju 25 kilometrov, so nam potrdili tudi na Prometno-informacijskem centru. To pomeni, da zastoj sicer ni meril 25 kilometrov, da pa je bil na tem območju močno zgoščen promet z več zastoji.
Kot so dodali na Prometno-informacijskem centru, se promet med Vrhniko in Postojno v smeri Kopra počasi umirja, nekoliko večje zastoje beležijo le za tovorna vozila. Čas vožnje se voznikom osebnih vozil na tej relaciji podaljša za okoli 20 minut.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.