25 kilometrov z zastoji na primorski avtocesti: čas vožnje se podaljša

Zavod Ustvarimo reševalni pas voznike opozarja, da je treba reševalni pas ustvariti takoj, ko se promet zaustavlja ali pa ustavi. Prav tako morajo prosto pot, ki mora biti dovolj široka za vožnjo intervencijskih služb, ohraniti ves čas zastoja.

"Tudi vozila vlečnih in vzdrževalnih služb, ki so namenjena na mesto dogodka, so pooblaščena za vožnjo po reševalnem pasu," so poudarili na družbenem omrežju ter dodali, da bo promet stekel prej, če bodo imele te službe nemoten dostop do mesta trčenja.

Tudi danes je prometna nesreča na primorski avtocesti, ki se je zgodila okoli 10.30, povzročila daljše zastoje, ki so se okoli 13. ure raztezali na območju 25 kilometrov, so nam potrdili tudi na Prometno-informacijskem centru. To pomeni, da zastoj sicer ni meril 25 kilometrov, da pa je bil na tem območju močno zgoščen promet z več zastoji.