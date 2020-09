Ko je človek star 25 let, pravimo, da je še mlad. Ko je 25 let stara univerza, pa bi mnogi rekli, da je še v povojih. V Novi Gorici so dokazali, da lahko tudi tako mlada univerza pride med zvezde - tudi dobesedno. Univerza v Novi Gorici, ki praznuje četrt stoletja obstoja, je namreč v svetu znana tudi zaradi astronomije. Nam pa, da se Slovenci počutimo majhne samo zaradi predsodkov.